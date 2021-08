De Jonge jaagt op artsen die “desinformatie verspreiden” over coronavirus of vaccins

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van Hugo de Jonge heeft de afgelopen maand zo’n vijftig keer een corrigerende brief gestuurd naar artsen die “desinformatie” gaven over het coronavirus, of het vaccineren daartegen. Desinformatie over coronavaccins of het virus kan volgens demissionair zorgminister Hugo de Jonge “een gevaar zijn voor de volksgezondheid”.

Het is nogal ironisch dat De Jonge ineens zo fel tegen “desinformatie” van artsen ageert, aangezien hij gisteren zelf nog sprak over een “levensgrote kans” om ziek te worden als je niet gevaccineerd bent. Dat is net zo goed desinformatie en wakkert juist onnodige angst aan.

Naast het feit dat de IGJ vijftig corrigerende brieven heeft gestuurd, hebben ze ook tien keer een sanctie opgelegd. Het ging daarbij volgens de inspectie van De Jonge om artsen die door zouden zijn gegaan met het verspreiden van “desinformatie”. Als voorbeeld noemen ze “het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, medicijnen propageren die afwijken van de professionele standaard of het actief ontraden van vaccinaties.”

Het vervelende is dat de IGJ behoorlijk algemene termen gebruikt en niet ingaat op wát die artsen dan precies hebben gezegd. Het actief ontraden van vaccinaties is namelijk helemaal niet iets wat actief indruist tegen “algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie” als het om kinderen gaat, bijvoorbeeld.

Als zoiets door de IGJ al wordt gezien als een uitspraak die een gevaar voor de volksgezondheid oplevert, dan zijn ze echt helemaal de weg kwijt. Zelf propageren ze eigenlijk ook desinformatie, want ze stellen dat “een hoge vaccinatiegraad belangrijk is om het virus in te dammen”. We weten, en dit geldt zeker voor de deltavariant, dat het coronavaccin voornamelijk de gevaccineerde beschermt tegen ernstige ziekte. Het doet vrij weinig om te voorkomen dat ánderen besmet raken.

De IGJ lijkt dus een heuse klopjacht te zijn begonnen tegen artsen die het officiële verhaal (dat vol gaten en onzekerheden zit) in twijfel trekken. En natuurlijk zullen er vast figuren bijzitten die een klap van de molen hebben gehad en de raarste theorieën verspreiden, maar die voorbeelden van desinformatie noemen ze niet. Dit is gewoon hartstikke eng.