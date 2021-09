FVD vliegt er hard in: ‘Kartelpolitici zijn verantwoordelijk voor ENORME geestelijke problemen van Nederlanders’

Nog nooit hadden Nederlanders met zoveel geestelijke problemen te kampen als nu. Forum voor Democratie vindt dit schandalig én wijst terecht de schuldige aan: de kartelpolitici die onze burgers kapot hebben gemaakt met hun dictatoriaal wanbeleid.

Psychische klachten

De ervaren psychische gezondheid van Nederlanders was nog nooit zo laag, aldus het CBS. Met name jongeren voelen zich vaak “somber,” wat natuurlijk een eufemisme is voor “depressief.” De reden laat zich raden? Het komt allemaal door het coronabeleid.

Verreweg de meeste problemen worden ervaren door 18- tot 25-jarigen. Maar liefst een kwart van deze jongeren, die juist het gevoel zouden moeten hebben dat ze de hele wereld aankunnen, voelde zich in het eerste deel van dit jaar depressief. Dat is niet alleen significant hoger dan normaal, maar zelfs 10 procentpunt hoger dan vórig jaar, toen de coronacrisis ook al gaande was.

Problemen waarmee gekampt worden zijn gevoelens van eenzaamheid, angst, somberheid en stress.

FVD wijst de schuldige aan: kartelpolitici

Forum voor Democratie heeft er geen enkele moeite mee om de schuldige aan te wijzen voor al die geestelijke problemen die mensen ervaren: kartelpolitici. “Meer dan een kwart van de Nederlanders tussen 18 en 25 jaar was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond,” schrijft de partij op Twitter. “Met hun illegale #avondklok en #lockdowns zijn de kartelpolitici in Den Haag hier direct verantwoordelijk voor. Zij dragen een enorme schuld.”

Psychopaten

Dit is natuurlijk honderd procent correct. Kartelpolitici als Mark Rutte en Hugo ‘middelmatige clown‘ de Jonge zijn totaal onverantwoord bezig. En ja, dat geldt ook voor álle Haagse partijen die hun beleid gesteund hebben. Mensen – normale burgers – worden massaal de vernieling in geholpen. Van jonge studenten en scholieren tot ondernemers en zelfs bejaarden, die totaal vereenzamen. Hele horden Nederlanders zijn er vreselijk op achteruit gegaan en lijden echt. En dat komt allemaal door het bewust gekozen beleid van de Kartelianen.

We worden geregeerd door psychopaten. De vraag is: komen we nu eindelijk in verzet of laten we ons nóg meer de vernieling in helpen door deze Hannibal Lectors?