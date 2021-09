De tijd is gekomen voor ACTIE! Kom 5 september naar de vrijheid-demonstratie op De Dam

Aankomende zaterdag 5 september zal in Nederland de grootste anti-coronabeleid-demonstratie plaatsvinden van het afgelopen anderhalf jaar. De verwachting is dat maar liefst 100.000 mensen zullen komen opdagen. Hartstikke goed, want het is tijd voor actie.

Het gaat helemaal de verkeerde kant op in Nederland – en ja, ook in de rest van de wereld. Onze vrijheden – de rechten waarmee we geboren zijn – bestaan niet meer. Er was een maandenlange lockdown. We worden tot allemaal dingen verplicht die eenvoudig totalitair van aard zijn. We gaan nu zelfs werken met QR-codes en vaccinatiepaspoorten… Minister Grapperhaus heeft het al over “lokale lockdowns” in de herfst en winter.

Als je dit een paar jaar geleden voorspeld had was je weggezet als een samenzweringsgek, een wappie. Maar nu wordt dit allemaal waarheid. Ons wordt een totalitaire ‘gezondheidsdictatuur’ (en klimaatdictatuur, dat komt er ook aan!) opgelegd. Als we ons daar niet luid en duidelijk tegen verzetten is 2021 het jaar waarin we definitief afscheid namen van onze rechten. En dat zonder dat er een schot gelost is. Alles in naam van de “gezondheid” en de “veiligheid.” Het is een grove schande.

Zoals Forum voor Democratie-kopman Thierry Baudet uitlegt in deze video is het nu écht tijd om iets te doen. De demonstratie van 5 september moet het kantelmoment van deze crisis worden; het moment waarop vrijheidsliefhebbers bij elkaar kwamen, en eindelijk écht in verzet kwamen tegen het dictatoriale wanbeleid van het kabinet.

Het is van het grootste belang dat deze demonstratie een succes wordt. Forum voor Democratie geeft aan op Telegram dat de partij verwacht dat er meer dan 100.000 mensen op af zullen komen. Dat is maar goed ook. Want de tijd voor grootschalig verzet tegen deze belachelijke, radicale, dictatoriale maatregelen is nú. Als we nú niets doen is het afgelopen.

En nee, dan verdienen we ook niet beter. Want, zoals Benjamin Franklin eens zei, zij die bereid zijn hun vrijheid op te offeren voor een beetje veiligheid zijn beide niet waard.

Anders dan de grootste krant van Nederland die zich in een redactioneel commentaar dus hard maakt voor een vaccinatieplicht kiest de redactie van De Dagelijkse Standaard er juist voor om deze demonstratie te promoten. Kom op 5 september naar de demonstratie op De Dam. Laat je stem horen!