Coronaknuffelaar Grapperhaus wil Nederland onderwerpen aan lokale lockdowns: ‘Tijd voor nieuwe aanpak!’

De coronamaatregelen in Nederland zijn nog amper een week versoepeld of demissionair minister Ferdinand Grapperhaus komt alweer met een vervelende mededeling: hij wil weer gaan experimenteren met lokale lockdowns en maatregelen, mocht dat nodig zijn. Vorig jaar verliep dit plan allesbehalve soepel en zaten we uiteindelijk opgescheept met een landelijke lockdown, maar Grapperhaus wil nu opnieuw voor “maatwerk” gaan. Dat is, tussen haakjes, iets waar de overheid juist hartstikke hard in heeft gefaald de afgelopen maanden.

Grapperhaus, zoals het verleden ons heeft geleerd, heeft zelf moeite genoeg om zich aan allerlei betuttelende regels te houden, maar gaat binnenkort om de tafel met lokale bestuurders om een lokale aanpak van de coronapandemie te bespreken. Het kabinet vreest voor een flinke toename in besmettingen door onder andere de komst van de deltavariant. Dat er weer lockdowns moeten komen, wordt inmiddels niet meer uitgesloten.

De CDA’er wil opnieuw een poging wagen om lokale bestuurders verantwoordelijk te maken voor de invoering van coronamaatregelen. Op papier klinkt dit natuurlijk het meest optimaal: een landelijke aanpak waarin iedere regio dezelfde regels krijgt opgelegd slaat natuurlijk nergens op. Wanneer er een brandhaard is in Amsterdam slaat het nergens op om regio’s in oosten die bezaaid zijn met kleine pittoreske dorpjes met nagenoeg geen inwoners ook te onderwerpen aan strenge regels. Vorig jaar wilde men hier ook al mee experimenteren, maar dat bleek toen niet uitvoerbaar: de overheid kreeg het gewoon niet voor elkaar.

Grapperhaus’ toverwoord nu is “maatwerk”. De minister wil, opnieuw, serieus om tafel met burgemeesters om te kijken wat men onder een effectieve regionale aanpak verstaat. Het blijft pijnlijk om te zien dat het kabinet nog steeds meent dat zij maatwerk kunnen leveren: al ruim een jaar lang zijn veel Nederlanders de dupe geweest van dit “maatwerk.” Ondernemers werden gedupeerd of vielen buiten de boot – bij steunfondsen of andere financiële compensaties.

Toch gaat dit rampenkabinet opnieuw een poging wagen tot “maatwerk”, met de ongeloofwaardige Grapperhaus aan kop. De man die zelf de coronaregels aan zijn laars lapte, maar wel keer op keer verontwaardigd reageert als anderen zich niet houden aan de regels. Die lokale coronamaatregelen beloven echt een regelrecht succes te gaan worden, jongens!