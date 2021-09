De grootste krant van Nederland – De Telegraaf – wil een (gedeeltelijke) vaccinatieplicht op kantoor: “Niet meer dan logisch”

Het is ongelooflijk maar de grootste krant van Nederland, dat is dus nog altijd De Telegraaf, pleit in een redactioneel commentaar nu voor een “vaccinatieplicht” op kantoor áls mensen daar geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Hoewel de krant toegeeft dat algemene vaccinatieplichten in strijd zijn met de wet vindt de redactie zo’n plicht in zulke omstandigheden “niet meer dan logisch.”

Voor het eerst spreekt een grote krant zich uit vóór een prikplicht. Het gaat – gezien de geschiedenis van deze krant zou niemand dat moeten verbazen – natuurlijk om De Telegraaf. In een commentaar laat de hoofdredactie van die krant weten dat er best een compromis gevonden kan worden voor het debat over dit onderwerp.

Nee dat is volkomen onlogisch.

En volkomen onacceptabel. pic.twitter.com/XLRQcNjv1c — Marianne Zwagerman (@mariannezw) September 1, 2021

Sommige werkgevers willen een vaccinatieplicht voor personeel. Ook zijn er gekken die willen dat er een vaccinatieplicht komt voor hele gebouwen. VNO-NCW is daar niet extreem in, maar wil wel dat werkgevers werknemers kunnen vrágen of ze al dan niet geprikt zijn.

“Zoals verwacht zijn de vakbonden tegen het verplicht stellen van een vaccinatie. Ze worden daarin gesteund door de Nederlandse wet,” stelt de krant. “Toch hoeven door deze botsende standpunten geen onwerkbare situaties te ontstaan. Zoals alles lossen we dat op via het bekende poldermodel.”

Dat “poldermodel” bestaat er dan uit dat werknemers en klanten in principe anderhalve meter afstand van elkaar zouden moeten houden. Dan hoeft er (haha) niet gevraagd te worden of iemand een prik heeft, want de afstand zou afdoende moeten zijn.

Maar dan komt het. “En daar waar personeel geen afstand van elkaar, klanten of (kwetsbare) patiënten kán houden, zal iedereen begrijpen dat een vaccinatieplicht niet meer dan logisch is.” Aldus de redactie.

Oh ja? Zal “iedereen” dat begrijpen? Nou, dat ík niet (daar gaat je verhaal over “iedereen” dus al), en ongetwijfeld velen met mij niet. Vaccineren doe je in beginsel eerst en vooral voor jezelf. Een omgangsverbod omdat er mensen zijn die zich niet laten vaccineren is dan een beetje… vreemd.

Nou ja, een béétje… dat is héél erg vreemd.

Afijn. De Telegraaf pleit dus voor een vaccinatieplicht. We zijn al op dat punt aangekomen in dit debat. Eigenlijk is het natuurlijk ongelooflijk. Als ik dit twee jaar geleden voorspeld had, was ik weggezet als een gestoorde complotwappie. En De Telegraaf had me vast voor de rechter gedaagd vanwege het besmeuren van hun “goede” naam.