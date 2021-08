De Jonge wil geen prikplicht zoals bij autobedrijf LeasePlan, maar hint wel op “aanvullende voorstellen”

Toen vanochtend bekend werd dat autobedrijf LeasePlan van de werknemers eist dat zij volledig gevaccineerd zijn als ze terug willen komen naar kantoor, werd daar fel op gereageerd. Coronaminister Hugo de Jonge werd natuurlijk ook om een reactie gevraagd over deze prikplicht, maar hij maakt het alleen maar erger!

Op het eerste gezicht lijkt de reactie van De Jonge op het nieuws over de prikplicht prima. Hij zegt namelijk niets te zien in een (verkapte) vaccinatieplicht zoals LeasePlan in wil stellen. Maar dan volgt hij zijn reactie op met de opmerking dat er wel ‘dilemma’s zijn waarover je moet spreken’.

De Jonge legt uit dat “een werkgever geen plicht mag opleggen als het gaan om een medische situatie als vaccinatie”, meldt het AD. Vervolgens maakt hij duidelijk dat er eerst een ‘gesprek op de werkvloer’ moet plaatsvinden. Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, dan voorziet hij dat dit mogelijk tot ‘aanvullende voorstellen van het kabinet’ zou kunnen leiden.

Hij volgt dat op met de woorden: “Maar wetswijzigingen kosten ook tijd.” En dan is direct duidelijk waar hij eigenlijk naartoe wil. Want als de wet, die een vaccinatieplicht niet toestaat, een belemmerende factor is, dan kan een wetswijziging alleen maar leiden tot een wet waarmee die belemmering kan worden weggenomen: de mogelijkheid voor een vaccinatieplicht.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat De Jonge dus eigenlijk probeert te zeggen, met al zijn omslachtige taal, is dat hij geen vaccinatieplicht wil invoeren, maar bedrijven wel de mogelijkheid wil geven om zelf een vaccinatieplicht in te voeren. Dat is ook helemaal in lijn met hoe dit demissionaire kabinet opereert. Zelf zo weinig mogelijk verantwoordelijkheid en mensen het zelf laten uitzoeken. Maar de kaders waarin mensen het zelf mogen uitzoeken zijn leiden dan wel weer tot de uitkomst die het demissionaire kabinet zelf eigenlijk maar wat graag wil zien. Dat is ook waarom dit land nog steeds behoorlijk op slot zit, terwijl zo’n beetje iedereen allang een vaccin had kunnen halen.