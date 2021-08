De Jonge krabbelt terug nu gemeenten regels in stadions niet gaan handhaven: ‘Supporters gedragen zich weer goed’

Coronaminister Hugo de Jonge dreigde met strengere maatregelen voor voetbalstadions, omdat hij zag dat voetbalfans zich niet overal even goed aan de coronaregels hielden. Gemeenten hebben toen gezegd dat zij niet in stadions zullen gaan handhaven. En ineens gaat het volgens De Jonge weer beter qua gedrag van de voetbalsupporters. Een wonder!

Het gedrag van de demissionaire minister is zo doorzichtig als maar kan. Hugo de Jonge dreigde eerst met veel bombarie de regels aan te zullen scherpen voor stadions. Gemeenten hebben toen direct aangegeven de mankracht om te handhaven er niet voor te hebben en schoven de kwestie af op de stadions zelf. Er is dus eigenlijk geen enkele instantie die er heil in ziet om voetbalsupporters aan te sporen zich aan de coronaregels te houden. In de woorden van supporters in het Feyenoordstadion gisteren: “Hugo: zitten en je muil houden”.

Kennelijk heeft die tekst op een spandoek bij de voetbalwedstrijd (waar De Jonge ook naar keek) gewerkt, want De Jonge krabbelt nu dus terug. Waar hij enkele dagen geleden nog dreigde met strengere maatregelen voor stadions en voetbalsupporters uit ging leggen wat ‘geplaceerd’ betekent, zegt hij nu dat ze zich prima zijn gaan gedragen.

Strengere maatregelen ‘kunnen altijd nog’, volgens De Jonge, maar zijn nu ineens op dit moment niet meer aan de orde. Hij ziet nu vooral ‘ruimte voor verbetering’ en denkt vooral winst te kunnen behalen door seizoenkaarthouders beter te verspreiden en sta-vakken te verbieden.

Het heeft er alle schijn van dat De Jonge zich perse wil laten gelden, ondanks het feit dat de situatie in stadions daar totaal niet om vraagt. Er is namelijk allang gebleken dat er niet veel besmettingen voortkomen uit stadionbezoek. De regels worden dus weliswaar niet overal even goed nageleefd, maar in de praktijk maakt dat niets uit. Toch zitten we met een demissionaire minister die zijn tijd en energie aan zoiets lulligs verspild…