Gemeenten hebben maling aan ‘schoolmeester’ De Jonge, gaan “koekoekbeleid” voor stadions niet handhaven

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge dreigde vandaag met nieuwe maatregelen voor stadions, omdat voetbalfans zich niet aan de regels houden. Nu blijkt echter dat het ‘onverantwoordelijke’ gedrag van de voetbalsupporters nauwelijks besmettingen op heeft geleverd. Ook hebben gemeenten weinig zin om de maatregelen strikt te gaan handhaven.

Volgens de regels van het demissionaire kabinet is het de bedoeling dat voetbalstadions tot slechts twee derde worden gevuld met voetbalfans, en dat ze verspreid over de zitplekken worden verdeeld. Maar bovenal is het de bedoeling dat de mensen blijven zitten op hun plek. En dat doen ze niet altijd (goh!).

Hugo de Jonge schoot meteen in de kramp door alle beelden van voetbalfans die op een kluitje zaten in stadions, rijen voor de wc’s vormden en zich op allerlei andere manieren niet aan de regels hielden. Na het ‘dansen met Janssen‘-debacle heeft hij natuurlijk weinig zin in nóg zo’n fiasco, dus kwam hij met een kinderachtige waarschuwing.

Maar nou blijkt dus dat er volgens de GGD nauwelijks besmettingen voortkomen uit stadionbezoek, meldt de NOS. Er is dus, ondanks het feit dat de bezoekers zich niet aan de regels houden, weinig aan de hand.

Daarnaast is het ook praktisch onbegonnen werk voor gemeenten om tijdens een voetbalwedstrijd streng op de coronaregels te gaan controleren. Hier en daar zou je misschien wel mensen kunnen aanspreken, maar de sfeer kan dan vrij snel omslaan. Gemeenten hebben simpelweg de mankracht niet om daar te gaan lopen handhaven, vooral niet als de boel escaleert.

Een gemeenteambtenaar zegt: “Het is eigenlijk net als met dat eerdere juichverbod, het is beetje koekoekbeleid van Den Haag om supporters te verbieden om van hun zitplaats af te gaan.”

Om die reden wijzen ze het dreigement van De Jonge van de hand en zeggen ze dat het aan de stadions is om hun bezoekers aan te spreken op het naleven van de regels. Met andere woorden: ‘Niet ons probleem!’

De Jonge wordt dus (alweer) behoorlijk in z’n hemd gezet, want zelfs gemeentes luisteren nog maar nauwelijks naar wat die man te vertellen heeft. En waarom zouden ze ook, het gaat toch prima?