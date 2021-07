Experts en woedend over Hugo de Jonge’s toegangsbeleid: ‘Direct na inenting toegang, wie heeft dat bedacht?!’

Experts en Kamerleden zijn verbijsterd over de manier waarop het Nederlandse toegangsbeleid is vormgegeven én hoe demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dit probeert te verdedigen. Het is nu namelijk mogelijk om direct na inenting van het Janssen-vaccin een toegangscode te krijgen voor een evenement, terwijl iemand pas na twee weken beschermd is tegen het coronavirus.

Zelfs nu het vaccinatiebeleid eindelijk redelijk goed verloopt, weet demissionair minister Hugo de Jonge de boel alsnog flink te verknallen. Op de bijsluiten van het Janssen-vaccin staat, net zoals bij alle andere coronavaccins, dat het ongeveer 14 dagen duurt voordat het vaccin volledig werkt tegen het coronavirus en er bescherming is.

Dat was vanaf het begin bekend en is ook de reden waarom veel landen een wachttijd hanteren na de inenting: reizigers die weken geleden geprikt zijn hebben toegang zonder test. Wie korter geleden gevaccineerd is, moet alsnog een negatieve test laten zien, legt Het Parool uit.

Viroloog Bert Niesters (UMCG): “Het is volstrekte onzin. Als je een beetje verstand hebt van vaccinatie, dan weet je dat je na één dag nog helemaal niet beschermd bent. Wie dat toch in hemelsnaam heeft bedacht, heeft het echt niet begrepen. Ik ben hier echt boos over. Wacht nou gewoon even. Hoe moeilijk kan het zijn!?”

En hoe verdedigt De Jonge zich tegen deze overduidelijk terechte kritiek? ‘Directe toegang is voor heel veel mensen een reden om zich snel te laten vaccineren’, legt hij in de Kamer uit. En daar komt volgens hem nog bij: “Een negatieve test is niet honderd procent zeker, een herstelbewijs is ook niet honderd procent waterdicht.” Nee dat klopt, Hugo, maar dat is nogal wat anders dan: ‘Ga maar vast onbeschermd de kroeg in terwijl je denkt dat je beschermd bent.’ Dat is namelijk de boodschap in de praktijk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is toch werkelijk beschamend en belachelijk dat deze vent, zelfs in dit stadium van de coronabestrijding, het nog zó hard weet te verknallen? En in plaats van het gewoon simpel op te lossen door de toegangscode pas later af te geven, zet hij (wederom) liever z’n hakken in het zand. Niet te filmen dit…