Thierry Baudet fileert Hugo de Jonge: ‘Het zijn altijd de sukkels, de middelmatigen die terreur ten uitvoer brengen’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet denkt dat Hugo de Jonge ooit een “beste vent was,” “een prima basisschoolleraar,” maar dat hij misbruikt werd door anderen om “terreur” ten uitvoer te brengen. Want, stelt Baudet, eigenlijk ging het hem allemaal boven de pet. Anderen speelden schaak op een veel hoger niveau. De Jonge kon er met de pet niet bij… maar werd wel het gezicht van het totalitaire coronawanbeleid van het kabinet.

Dit weekeinde was Hugo de Jonge bij een wedstrijd van zijn favoriete voetbalteam: Feyenoord. Daar aangenomen waren er andere fans die graag met hem op de foto wilden… maar er waren ook fans die helemaal klaar zijn met hem. Zo zongen fans van zowel Feyenoord áls Go Ahead Eagles hem toe dat hij moest gaan zitten en zijn mond moest houden. Hij had namelijk gezegd dat alle aanwezige fans op hun kont moesten blijven zitten, of anders.

Thierry Baudet: De Jonge een prima vent maar een sukkel

FVD-leider Thierry Baudet heeft ook gezien hoe De Jonge behandeld werd. En, proef je tussen de regels door, eigenlijk heeft hij wel een beetje te doen met de man. Want hoewel hij gezien wordt als dé architect van een ronduit totalitair coronabeleid lijkt het er volgens Baudet verdomd veel op dat het De Jonge eigenlijk gewoon allemaal boven de pet gaat.

Volgens mij is De Jonge best een aardige vent. Prima basisschool leraar. Verdienstelijk gemeentepoliticus. En toen ging het mis. Minister. Security briefings. Door Amerikaanse miljardairs en Big Pharma betaalde “experts” die hem van die “rapporten” en ingewikkelde excelsheets 1/3 https://t.co/ILVeIrvMnx — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 22, 2021

“Volgens mij is De Jonge best een aardige vent,” schrijft Baudet op Twitter. “Prima basisschool leraar. Verdienstelijk gemeentepoliticus.” Maar “toen ging het mis.” Want hij werd minister, van Volksgezondheid nog wel. “Security briefings. Door Amerikaanse miljardairs en Big Pharma betaalde ‘experts’ die hem van die ‘rapporten’ en ingewikkelde excelsheets voorschotelden. Cijfers en formules die hij niet begreep. Angst-scenario’s. En toen was er ook die schouderklop bij het invoeren van lockdowns, het ontnemen van vrijheden: het invoeren van vaccinatiedwang.”

“Als ik naar Hugo de Jonge kijk zie ik een mens, een doodgewone kerel klemgezet in een wereld die schaak speelt op een volkomen ander niveau dan het zijne,” gaat Baudet verder.

En nee, eigenlijk is dat niet eens zo gek. Want, concludeert de FVD-leider, “het zijn altijd de sukkels, de middelmatigen, de prima huisvaders die de terreur ten uitvoer brengen – vaak nog zonder het eigenlijk zelf te beseffen. L’histoire se répète.”

Zo. Een heldere analyse van beroepsclown Hugo de Jonge door Thierry Baudet. Beter dan dat wordt het niet.