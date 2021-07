‘Koning wanbeleid’ Hugo de Jonge maakt zich inmiddels wél zorgen over snelle stijging coronabesmettingen

Het dagelijkse aantal coronabesmettingen neemt snel toe. Zó snel zelfs dat demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zich zorgen begint te maken en al weer met het vingertje naar anderen wijst.

Nu een aanzienlijk deel van de Nederlands is gevaccineerd lijkt het erop dat de meeste besmettingen plaatsvinden onder niet-gevaccineerde jongeren. Ook vertaalt de snelle stijging zich nog niet in ziekenhuisopnamen, waardoor De Jonge vooralsnog alleen “waakzaam” blijft.

Over de oorzaak van de snelle stijging van het aantal besmettingen is De Jonge heel duidelijk: ‘de toename van de besmettingscijfers wordt deel veroorzaakt doordat mensen zich minder goed aan de basisregels houden’, zegt hij volgens NU.nl.

Hij kijkt natuurlijk goed uit met wat hij wel en niet vertelt. Zo maakt hij geen woord vuil aan de gigantische uitbraak bij uitgaansgelegenheid Aspen Valley in Enschede, waar inmiddels 180 van de 800 bezoekers besmet zijn geraakt, meldt RTV Oost. Daar werd volop gecontroleerd op negatieve testbewijzen, verstrekt door Testen voor Toegang. Een dag na de uitbraak vloog één besmette bezoeker al naar Spanje, waar hij inmiddels in quarantaine zit.

Het lijkt er dus meer op dat de testsamenleving waar De Jonge op aan heeft gestuurd en verantwoordelijk voor is, voor geen meter werkt. Iets waar de demissionaire minister zelf ook rekening mee hield. Het was immers De Jonge zelf die zei dat het een acceptabel risico was voor ontvangers van het Janssen-vaccin dat ze direct na vaccinatie een toegangsbewijs konden krijgen. “Een negatieve test is niet honderd procent zeker, een herstelbewijs is ook niet honderd procent waterdicht”, voegde hij daar nog aan toe.

Maar nee, leg de schuld voor de stijgende besmettingscijfers vooral bij mensen die zich niet aan de basisregels houden… Kom nou toch. En dan legt hij de schuld voor de volop aanwezige Delta-variant straks zeker bij terugkerende vakantiegangers die de quarantaine aan hun laars hebben gelapt. Zo kennen we er nog wel een paar.