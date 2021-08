Ab Osterhaus vindt dat Nederland Duitse vaccinatieplicht voor alle gebouwen moet overwegen: ‘Anders moet alles dicht’

In Duitsland is men nog steeds in shock van het nieuws dat ongevaccineerden vanaf de herfst mogelijk nergens meer binnen kunnen komen. Het Duitse Bild heeft overheidsdocumenten in handen gekregen waarin staat dat men overweegt om een verregaande vaccinatieplicht in te voeren. Ab Osterhaus is van mening dat ook de Nederlandse overheid over zulke maatregelen moet gaan nadenken.

Het medium heeft gisteren heel Duitsland, en de rest van Europa, weten wakker te schudden; het nieuwsmedium meldt namelijk dat Duitsers die niet gevaccineerd zijn mogelijk vanaf de herfst bijna nergens meer binnen kunnen komen. De Duitse regering wil deze drastische maatregel invoeren om zo een totale lockdown te voorkomen. Volgens Osterhaus is er niet zo gek veel schokkend aan zo’n zware maatregel: uiteindelijk is vaccineren de enige oplossing om uit de crisis te komen, aldus de viroloog. Bij NPO Radio1 zei Osterhaus dat ook ons demissionair kabinet zich moet gaan buigen over soortgelijke maatregelen.

Duitse krant Bild meldt dat in Duitsland binnenkort een vaccinatieplicht geldt voor alle gebouwen. Viroloog @AbOsterhaus vindt dat Nederland dit ook serieus moeten overwegen. “Het alternatief is dat weer de hele horeca plat gaat.” #LdLEO pic.twitter.com/fY4Y0JKPC7 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 3, 2021

Osterhaus praat nogal lichtzinnig over de mogelijke nieuwe maatregelen in Duitsland. Hij is namelijk van mening dat we in Nederland al een soortgelijk systeem hadden, hij doelt op het testen voor toegang, en ook elders in Europa ziet men zulke maatregelen. Maar dit is natuurlijk nonsens; ja, het klopt dat men in enkele Europese landen met test of vaccinatiesystemen werkt voor openbare ruimtes. Maar tot op heden worden ongevaccineerde mensen niet compleet buitengesloten, ze komen overal nog binnen met geldige testresultaten.

Afgaande op de ontwikkeling in Duitsland wil men ongevaccineerde compleet buitensluiten door een vaccinatie verplicht te laten maken als toegangsbewijs voor onder meer restaurants of evenementen. Dat is toch wel even een flinke verzwaring. Bovendien stijgt de sociale druk om je te laten vaccineren gigantisch en daarnaast is dit natuurlijk gewoon een vorm van medische discriminatie. Wie niet gevaccineerd is wordt daadwerkelijk buitengesloten.

Osterhaus is van mening dat ook de overheid moet kijken naar implementatie van zo’n systeem, want anders moet de horeca mogelijk dicht bij een vierde golf. Osterhaus vergeet even voor het gemak dat er ook gewoon nog tal van andere alternatieven zijn – zoals een ‘werkend’ testen voor toegangssysteem. Het moge duidelijk zijn: Osterhaus ziet zulke grove overheidsinterventie wel zitten.