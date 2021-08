Duitse regering slaat helemaal door: ‘Ongevaccineerden vanaf herfst niet meer welkom in restaurants en evenementen’

De Duitse regering lijkt helemaal door te slaan met een mogelijk nieuw pakket aan strenge coronamaatregelen. Het Duitse Bild heeft interne overheidsdocumenten kunnen inzien waaruit blijkt dat de Duitse overheid serieus overweegt om ongevaccineerden compleet buiten te sluiten van de samenleving. Wie niet gevaccineerd is zou zo maar vanaf de herfst geen enkel restaurant of openbaar evenement binnen kunnen komen.

De Duitse overheid lijkt serieus te overwegen om de samenleving in tweeën op te delen; enerzijds de mensen die wél gevaccineerd zijn, en mogelijk in de toekomst wel nog enige bewegingsvrijheid kennen, en de ongevaccineerde Duitser die gaat worden buitengesloten. Dit zou zomaar de realiteit kunnen worden vanaf de herfst, dat meldt de Bild.

In de strijd tegen de komst van een mogelijke vierde golf wil de overheid ongevaccineerde burgers nergens meer binnenlaten vanaf de herfst, ook niet met een negatieve test. Dit zou er voor moeten zorgen dat een strenge lockdown, zoals tijdens de tweede en derde golf, niet nodig is, zo blijkt uit de interne documenten.

Mochten deze documenten een voorbode zijn voor wat de Duitsers te wachten staat dan gaat men in Duitsland nog enkele stappen verder dan nu al het geval is in Frankrijk en Griekenland. In die landen wordt het ongevaccineerden ook steeds moeilijker gemaakt om vrijuit openbare ruimtes binnen te komen – wie nu niet gevaccineerd is moet zichzelf om de dag laten testen om bijvoorbeeld een restaurant binnen te komen.

Daarnaast moeten medewerkers van zorghuizen in Griekenland voor half augustus allemaal gevaccineerd zijn, anders worden ze op non-actief gezet. Ook in Frankrijk gaat de overheid meer druk zetten achter het massaal vaccineren, Macron heeft bekend gemaakt dat ook iedere school een eigen priklocatie krijgt om zo kinderen ook aan te moedigen zich te laten vaccineren.

Overal in Europa lijken we af te stevenen op juist méér verstikkende maatregelen en Duitsland lijkt het voortouw te nemen in de vorming van een complete dystopie. Het massaal buitensluiten van (ongevaccineerde) mensen gaat beginnen.