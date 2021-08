Dappere Thierry Baudet waarschuwt voor permanente lockdown-strategie

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft de moed om hardop te zeggen wat veel kritische volgers van het wanstaltige wereldwijde coronabeleid ook vrezen: de lockdown-strategie kon weleens (semi-) permanent worden. Kijk maar naar Groot-Brittannië.

De Britse media openen met het nieuws dat de overheid (officieel) geleid door Boris “Build Back Better” Johnson een plan klaar heeft liggen om tijdens de winter en herfst met “firebrand lockdowns” te komen. De idee is dat die lockdowns zogenaamd “noodzakelijk” kunnen zijn om “de druk op de zorg te verminderen.” Alleen zou het verschil met vorig jaar zijn dat het niet om lockdowns van vele maanden achter elkaar gaat. Het zou gaan om tijdelijke lockdowns. Heel even geïmplementeerd om de ‘zorgdruk’ te verminderen.

Dit is natuurlijk een grof schandaal. De hele wereld en zijn buur is gevaccineerd tegen het coronavaccin dat uit China naar hier is gekomen. In heel het Westen werd ons beloofd: als iedereen gevaccineerd is krijgen we onze vrijheid terug. Niet dus. Tijdelijke lockdowns blijven er vooralsnog gewoon keihard bijhoren. In Groot-Brittannië tenminste, en wat daar gebeurt gaat ongetwijfeld ook gebeuren in Nederland. Sterker nog, ‘onze’ minister van Justitie Ferd Grapperhaus zei eind juli al dat hij mogelijk met “regionale lockdowns” wil gaan werken. Ook dat is vergelijkbaar met de strategie in Groot-Brittannië.

Maar er zijn maar bar weinig politici in ons land met de moed om dat hardop te zeggen… behalve Thierry Baudet. Die doet dat wél, wat kartelknuffelaars, coronadictators en andersoortige politieke lafbekken daar ook van vinden.

Jahoor, daar komt 'ie aan: Engeland heeft draaiboek klaarliggen voor lockdown voor de jaarlijkse griep (influenza). Welkom in het 'nieuwe normaal'. https://t.co/BYiWveIKXn — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 9, 2021

Het “nieuwe normaal” waar Baudet het over heeft is natuurlijk de wereld van de Great Reset. Dit plan is erop gericht om de hele wereld te hermaken; helemaal opnieuw in te richten en vorm te geven. Daarbij staan termen als “inclusiviteit,” “diversiteit,” “genderneutraliteit” en natuurlijk “klimaat” centraal. Het is eigenlijk gewoon marxisme in een groen jasje. En dan nog de internationale versie van die afgrijselijke ideologie ook.

Tijd om hier iets aan te doen. Wij mogen dit niet accepteren. Géén nieuwe lockdowns, nee, ook geen “tijdelijke” of “regionale”!