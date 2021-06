Filmpje! Boris Johnson: “We gaan Building Back Better… met meer groen, genderneutraal, en vrouwelijker!”

De Britse premier Boris Johnson heeft heel erg zin in de fase die nu aanbreekt in de coronapandemie: het ‘heropbouwen’ van de wereld. Want, zegt hij heel trots bij de G7, dat gaan “we” allemaal op een heel nieuwe wijze doen. Jawel, we are going to build back better. Duurzaam, inclusief, genderneutraal, en vrouwelijker!

Gisteren schreven wij al dat Johnson heel erg veel zin in de Great Reset van het World Economic Forum heeft. Oh ja, Build Back Better-gedoe vindt hij fantastisch. Hij heeft het er dan ook stééds over. Als hij een zin zegt zonder “build back better” erin te gooien krijgt hij volgens mij afkickverschijnselen.

Dus herhaalde hij dat mantra van het WEF weer opzichtig tijdens een persconferentie bij de G7. Alleen is de manier waarop hij dat deed zelfs voor hém wel héél extreem.

“We zijn samen aan het Building Back Better,” aldus Johnson. “En we zijn groener aan het heropbouwen, en éérlijker aan het heropbouwen, en we zijn op een meer gelijke manier aan het heropbouwen, en op een meer genderneutrale manier… Misschien moet ik het zo zeggen: op een meer vrouwelijke wijze! Wat vinden jullie dáárvan, boven op al het andere?”

Nou Boris, ik vind het vooral doodeng én tegelijkertijd ook hilarisch. Want hoe je “genderneutraal” denkt te opbouwen maar tegelijkertijd juist ook weer heel “vrouwelijk” is mij een raadsel. Genderneutraliteit ontkent immers dat er zoiets is als intrinsieke vrouwelijkheid.

“Dus dat zijn een paar doelen die we hebben,” sloot hij zijn opmerkingen af.

Let wel, hier heeft helemaal niemand ooit over gestemd. In Groot-Brittannië niet, in Nederland niet, in Amerika niet, in Zuid-Afrika niet, in Zuid-Korea niet… nergens ter wereld hebben regeringsleiders hun burgers de vraag gesteld: wil je dat we meegaan in het Build Back Better- of Great Reset-plan van het WEF?

Nérgens. Maar toch gaan ze – het woord “we” is totaal ongepast omdat dit ons wordt opgedrongen – dat doen.

“Zorgwekkend” denkt de lading niet. Dit gaat véél verder.