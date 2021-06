Britse premier Boris Johnson gaat vol op het WEF-orgel: ‘Samen zullen we Build Back Better’

De Britse premier Boris Johnson vond het vandaag geweldig om de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden te ontmoeten. Want, zei hij, samen gaan ze zich in het grote avontuur storten om de wereld opnieuw op te bouwen na de ravage veroorzaakt door het waanzinnige coronabeleid van overheden wereldwijd. Zoals Johnson het verwoordde, “together we’re going to Build Back Better.”

Toen Boris Johnson premier van Groot-Brittannië werd vonden veel rechtse Nederlanders dat fantastisch. Hij had zich immers ingezet voor Brexit en leek écht rechtser dan zijn voorganger Theresa May. Nou, dat valt in de praktijk nogal tegen. Want hij promoot overal – maar met name op Twitter – de Build Back Better-plannen van het World Economic Forum. Daarbij legt hij, zoasl de WEF’ers het ook willen, steevast de nadruk op “climate change,” oftewel klimaatverandering.

Vandaag grijpt hij de G7-top aan, en dan specifiek zijn ontmoeting met president Biden, om die Build Back Better-propaganda maar weer eens in te zetten. “Het was een eer om u in Cornwall te verwelkomen Mr. President,” schrijft Johnson op Twitter aan zijn nieuwste beste vriend. “Samen gaan we Build Back Better van de pandemie, de wereld helpen te vaccineren, en maken we 2021 het beslissende jaar in de strijd tegen klimaatverandering.”

It was a pleasure to welcome you to Cornwall Mr President. Together we’re going to build back better from the pandemic, help to vaccinate the world and make 2021 the decisive moment in the fight against climate change. https://t.co/rDNuY2U1zE — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 10, 2021

Maar die tweet was niets vergeleken met de video die hij óók op zijn sociale media-account zetten.

In het filmpje hierboven stelt Johnson dat de pandemie de grootste internationale crisis is die de wereld in tientallen jaren gezien heeft. Maar geef de moed niet op! Want samen met zijn internationale vrienden gaan we de wereld herbouwen, en dan ook nog eens beter dan ooit tevoren. Ofzo.

“Dit is onze kans om uiteen te zetten hoe we reageren op de wereldwijde problemen waarmee we allemaal geconfronteerd worden,” aldus Johnson in bewoordingen die honderd procent gekopieerd lijken te zijn uit het boek “Covid-19: The Great Reset” van WEF-oprichter Klaus Schwab. En voor iemand roept dat dit vast een vage “samenzweringstheorie” is: neen. Lees het Reformatorisch Dagblad anders even over deze materie.

Trouwens, Schwab en zijn vrienden zijn er ook heel eerlijk en open over. Kijk maar op de website van het WEF zelf. Ook over dat Build Back Better staat er daar echt het één en ander te lezen. Niks vreemde complottheorie van een paar wappies.

En ja, Johnson is daar één van de meest uitgesproken voorstanders van. Hij gebruikt de term echt continu. Alleen Justin Trudeau van Canada komt bij hem in de buurt. De andere regeringsleiders gebruiken de term ook regelmatig, maar Johnson en Trudeau lijken niet meer in staat om over Covid-19 te praten zónder iets over Build Back Better te zeggen.

Wat valt deze man tegen zeg. Wat zonde.