“Gestoorde” “psychopaten” World Economic Forum vieren “stille steden”: “Minder geluidsoverlast!”

Als je wilt weten hoe geschift het World Economic Forum is hoef je alleen maar even deze video te kijken die het WEF gemaakt heeft omdat ze zo ontzettend blij zijn dat het veel stiller is in de grote wereldsteden. Twitterend Nederland reageert dan ook woest. “Psychopaten!” en “gestoord!” is veel gelezen commentaar.

De organisatie achter The Great Reset en het Build Back Better-plan, het World Economic Forum, vindt het geweldig dat de hele wereld in lockdown zit. Jij en ik vinden het vreselijk om hele dagen opgesloten te zitten, we missen het dat we niet meer naar een café of restaurant kunnen, we vinden het afgrijselijk dat we geen voetbalwedstrijd meer bij kunnen wonen, en zelfs dat niet meet eens mogen winkelen… maar bij het WEF vinden ze dat juist fan-tas-tisch. Want lockdowns zorgen voor minder “overlast” én stikstofproductie. Yay lockdowns!

UPDATE: er stond hier een link naar de tweet met de video maar, raad eens?! Ze hebben de tweet verwijderd. Want er was heel veel kritiek op. Vandaar dus dit screenshot.

“De seismische activiteit van de aarde is het laagst in tientallen jaren dankzij de lockdown,” aldus het WEF in het ranzige filmpje. “Wetenschappers zagen een ‘golf van stilte’ in de wereld in 2020. In sommige steden verminderde het omgevingsgeluid met 50%. Doordat minder mensen reisden, en fabrieken sloten, konden wetenschappers kleine aardbevingen bijhouden die ze normaal gesproken niet zouden opmerken. Dit verhoogde hun begrip van seismische activiteit waardoor ze beter grotere aardbevingen in de toekomst kunnen voorspellen.”

Haha, ja natuurlijk. Daar gaat het om, he? Mensen al die ellende van lockdowns aandoen om ze een beter en langer leven te geven. Sure.

“Er was ook een historische vermindering van luchtvervuiling. Van Azië tot Amerika werd de lucht boven steden veel schoner.”

Dit vinden die halve garen dus geweldig. Dít is het grote doel.

“Maar aan het einde van 2020 was het weer terug op het pre-pandemische niveau. De uitstoot van koolstofdioxide was ook 7% lager. Maar deze verlagingen zullen klimaatverandering niet vertragen tenzij we ervoor zorgen dat ze permanent worden.”

Onze manier van leven moet kapot worden gemaakt zodat zij heel blij kunnen zijn dat je nergens meer aan ziet dat er ménsen zijn. Mensen mogen er wel zijn, maar dan alleen op een manier dat je er niets aan merkt. Als je er wél iets aan merkt is dat heel erg. Zo denkt het WEF – en het is doodeng.

Dr. Naomi Wolf – voormalig adviseur van toenmalig president Bill Clinton en één van de leidende feministen in de wereld – reageert furieus op deze afschrikwekkende video van het WEF. “Psychopaten” bijt ze de organisatie geleid door The Great Reset-opperheer Klaus Schwab toe:

Psychopaths. — Dr Naomi Wolf (@naomirwolf) February 27, 2021

Ook Telegraaf-journalist Wierd Duk is geschrokken van de video. “Ten koste van onnoemelijk menselijk leed!” schrijft hij volkomen terecht. “Die mensen van het WEF – van Klaus Schwab dus – zijn werkelijk gestoord en vormen een concreet gevaar. En ze laden de verdenking op zich met het uitrollen van een agenda bezig te zijn.”

Ten koste van onnoemelijk menselijk leed! Die mensen van het WEF – van Klaus Schwab dus – zijn werkelijk gestoord en vormen een concreet gevaar. En ze laden de verdenking op zich met het uitrollen van een agenda bezig te zijn: https://t.co/Coy7gHQZHi — Wierd Duk (@wierdduk) February 26, 2021

De verdénking, Wierd? Veel meer dan dat. Dat punt zijn wel al lang voorbij.

En Tweep Des Vaderlands Erik de Vlieger is ook woest. “Psychopaten in een surrealistische wereld tegen een heel ruim salaris,” vat hij het WEF samen.

Psychopaten in een surrealistische wereld tegen een heel ruim salaris https://t.co/3L4uF9lCYt — Erik de Vlieger Tweep des Vaderlands 2021 #TdV (@DevliegerErik) February 26, 2021

En het ergste? Regeringen luisteren ook nog naar deze sociopaten! “Yay, minder koolstofdioxide!” Ja, dat is nogal wiedes als de mensheid gewoon ophoudt met leven he! Wat een organisatie is dit. En je moet nog oppassen er iets van te zeggen ook, want voor je het weet word je beschuldigd van het zijn van een “samenzweringswappie” – terwijl ze toch heel publiekelijk zeggen wat ze willen en hoe ze hun doelen proberen te bereiken.

Oh, en hier nog een bonusvideo van het WEF. Want kijk, ze vinden het geweldig dat je daar alleen nog maar dingen kan doen – winkelen, sporten, op vakantie – als je een vaccinatiepaspoort hebt. Ja, ook dat is indien niet afkomstig van het WEF, dan in ieder geval één van hun belangrijkste projecten:

Don't forget your passport! 🔎 Learn more about vaccine passports: https://t.co/sHzvirv8yA pic.twitter.com/QkubNjiU4F — World Economic Forum (@wef) February 23, 2021

Leuke club he, dat WEF?

UPDATE

Zelfs de mensenhaters bij het WEF begrijpen dat de tweet in kwestie én de video totaal geschift waren. Nou ja, dat normale mensen de video geschift vínden. En dus hebben ze het filmpje verwijderd.

We’re deleting this tweet. Lockdowns aren’t “quietly improving cities” around the world. But they are an important part of the public health response to COVID-19. pic.twitter.com/D2Pyb9x4yy — World Economic Forum (@wef) February 27, 2021

Want nu, zeggen ze, begrijpen ze opeens dat lockdowns steden helemaal niet beter maken. Nee hoor, helemaal niet. Lockdowns zijn zelfs heel vervelend enzo.

Houd toch op jongens. Jullie hebben je ware aard, je echte gezicht laten zien. Niemand die hier nog kán intrappen.