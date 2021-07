Ongelooflijk… soldaten arriveren in Sydney om lockdownregels te handhaven

In de Australische stad Sydney gaan 300 soldaten op pad om politieagenten te assisteren bij het handhaven van de lockdownregels. Dat ze in Australië doorgeslagen waren met betrekking tot het coronavirus wisten we al, maar dit is natuurlijk écht onacceptabel.

Dit zijn beelden die we tot voor kort alleen maar in dictaturen als China zagen. Maar nu komt het dus ook voor in landen die tot voor kort vrij waren. Zoals in Australië. Want daar gaan 300 soldaten nu op pad om lockdownregels te handhaven.

Volgens de hoge baas van de politie in Sydney is het nodig dat soldaten meedoen “omdat sommige mensen het gevoel hebben dat de regels niet voor hen gelden.” Dat is natuurlijk niet zo gek, aangezien de maatregelen in Australië echt draconisch zijn. Het is nogal wiedes dat mensen daar lak aan beginnen te krijgen en hun vrijheid terugeisen – al was het door gewoon niet meer mee te doen met de waanzin.

Cumberland burgemeester Steve Christou zegt terecht dat deze inzet van de krijgsmacht bewijst dat de staat “de controle kwijt is.”

“Het leger is er,” zegt hij, “om burgers te beschermen, niet om tegen hen gebruikt te worden. Het leger had weken geleden al ingezet moeten worden; ze hadden kunnen helpen met het uitrollen van de vaccins, het brengen van Meals on Wheels, en zo verder.”

Maar nee. Daar koos Australië niet voor. Want moderne leiders vinden het veel leuker om het leger in te zetten tegen de eigen bevolking. Precies zoals ze ook doen in China.

Tijd om op te staan voor de vrijheid. Voor ons allemaal.