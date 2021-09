Megalomane VVD-leider Mark Rutte duwt lakkei Johan Remkes naar voren als nieuwe informateur: ‘Minderheidskabinet!’

Bij de VVD proberen ze de formatie nu echt honderd procent in handen te krijgen. Dat doet partijleider en premier Mark Rutte door Johan Remkes naar voren te schuiven als nieuwe informateur. Hiermee wordt duidelijk dat hij met name D66 zijn wil gaat opleggen.

De vernedering is onderhand echt compleet voor D66. Eerst werd de Kaagcoalitie met PvdA en GroenLinks keihard afgeknald door VVD en CDA. En nu komt de VVD met een nieuwe informateur. Van eigen huize. En dan niet zomaar iemand. Nee, het is Johan Remkes zelf; één van de grootste Rutte-lakkeien in de partij.

In de VVD-liefhebbende media kan dit natuurlijk op heel veel steun rekenen. Met name bij RTL komen ze superlatieven tekort om deze beslissing (of: ‘hint’) de hemel in te prijzen.

Frits Wester vindt het magistraal

“Johan Remkes is een voor de hand liggende keuze gezien zijn lange ervaring,” zegt Rutte-propagandist Frits Wester bijvoorbeeld. “Niet alleen als partijpoliticus, maar ook als bestuurder staat hij boven de partijen. Het is aan hem straks, als de Kamer daarmee instemt, om de mogelijkheden van een minderheidskabinet te onderzoeken.”

Maar Wester was nog niet klaar. Oh nee. Er moesten nog veel meer veren in Remkes’ reet gestoken worden. “Gezien ook zijn recente voorzitterschap van de Staatscommissie parlementair stelsel lijkt hij de aangewezen persoon om deze voor Nederland vrijwel nieuwe politieke werkelijkheid verder te verkennen en vorm te geven.”

Hotsiedorie zeg. Kan Wester mijn Wikipedia-pagina alsjeblieft even schrijven? Zoveel lovende woorden wil ik daar ook wel teruglezen over mezelf.

Natuurlijk is dit niets meer of minder dan een stuitend arrogante beslissing van de VVD. Nog maar enkele maanden geleden wilde bijna geen enkele partij door regeren met Rutte. Maar nu schuift hij gewoon buiten de zin om van de ándere grote partijen zelf even Johan Remkes naar voren als informateur. Of die dan maar een minderheidskabinet in elkaar wil knutselen.

En ja, de partij zal er vrijwel zeker mee wegkomen, want de rest van de politiek bestaat uit bange schandknaapjes.