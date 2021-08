VVD en CDA blazen Kaagcoalitie met PvdA en GroenLinks definitief op. Wilders: ‘Nieuwe verkiezingen!’

Het is vandaag een heel mooie dag voor Nederland. De VVD en het CDA hebben de Kaagcoalitie, met GroenLinks en de PvdA, zojuist namelijk definitief de nek omgedraaid. Met één extra linkse partij erbij regeren willen ze best, maar met twee? Neen. Nu niet, nooit niet. Geert Wilders’ reactie op dit heuglijke nieuws? “Nieuwe verkiezingen!”

We dachten allemaal zeker te weten dat de Kaagcoalitie er zou komen: CDA, VVD, D66 aangevuld met de PvdA én GroenLinks. Het is natuurlijk een coalitie uit de hel – hoewel het gezegd moet worden dat dit voor élke coalitie bestaande uit het partijkartel geldt.

Maar jongens, we hebben ons vergist. De VVD en het CDA hebben zojuist namelijk laten weten dat ze definitief niet in de verdoemde Kaagcoalitie stappen. Ze hebben er geen trek in. Ja, ze willen best met PvdA óf GroenLinks onderhandelen. Maar met beide radicaal-linkse clubs? Dat doen ze niet. Echt. Niet. Gewoon. Dat trekken ze niet.

Niet zo gek natuurlijk. Want hoewel al die partijen inhoudelijk sterk op elkaar lijken beseft de gemiddelde VVD- en CDA-kiezer dat nog niet. Uit peilingen blijkt dan ook dat de Kaagcoalitie die twee partijen electoraal zou opblazen. Mark Rutte en Wopke Hoekstra hebben veel over voor de macht, maar dat niet; want dan kunnen ze macht op de lange termijn immers op hun buik schrijven.

Ook Geert Wilders heeft positief gereageerd op dit nieuws. Niet zo gek natuurlijk, want Wilders heeft zo’n hekel aan Sigrid Kaag dat hij álles toejuicht dat haar in de problemen brengt.

“Ok en nu heel snel nieuwe verkiezingen,” is het oordeel van de PVV-leider. We zullen maar zeggen: kort, maar krachtig.

Ok en nu heel snel #nieuweverkiezingen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 31, 2021

En ja, misschien krijgt Wilders echt wat hij wil. Want D66 heeft al een veto uitgesproken over regeren met de ChristenUnie. Als dat hem óók niet wordt blijft er héél weinig over.

Natuurlijk is dit niet alleen een enorme afgang voor Kaag maar ook voor haar vrienden Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Want die twee partijen waren overduidelijk bereid zich met huid en haar over te leveren aan de grootste leugenaar die de Nederlandse politiek ooit heeft voortgebracht: Mark Rutte.