Leugenachtige Rutte die tegenmacht wilde uitschakelen: ‘Macht en tegenmacht bespreken, om vertrouwen te herstellen’

In het debat over het formatieproces opperde VVD-leider Rutte dat de nieuwe informateur het thema ‘macht en tegenmacht’ zou moeten bespreken: “In het kader van het herstel van vertrouwen lijkt het mij verstandig om dat thema al in deze fase te bespreken”, zei Rutte in het debat. Dat meldt de NOS.

Zonder enige gêne neemt Rutte het initiatief om iets te gaan herstellen waar hij zelf afbreuk aan heeft proberen te doen. Hij was degene die, samen met Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) er voor wilde zorgen dat één van de meest kritische Kamerleden (Pieter Omtzigt) geen tegenmacht meer zou kunnen uitoefenen. En toen dat uitkwam hadden ze allemaal ineens spontaan geheugenverlies en leken ze glashard te liegen.

En nu is het uitgerekend díé vent die dit thema wil agenderen “in het kader van het herstel van vertrouwen”. Mijn god zeg!

PVV-leider Geert Wilders vindt het ronduit belachelijk dat juist Rutte met dit voorstel komt en zegt: “Als u straks weer premier wordt, zullen mensen denken: je kunt dus liegen en ermee wegkomen.” Wat hem betreft is Rutte dan ook niet de juiste persoon om het vertrouwen in de politiek en tussen de partijen te herstellen. Ook SP-leider Marijnissen liet zich negatief over de VVD-leider uit en noemde hem “een sta-in-de-weg voor een snelle formatie”.

Opvallend is wel dat dit precies de thema’s zijn waarom GroenLinks-leider Klaver geen vertrouwen in Rutte zei te hebben. En het feit dat Rutte dit nu aandraagt kan door GroenLinks worden aangegrepen als een begin van het herstel van vertrouwen. Eventjes wachten op de concrete voorstellen die uit de koker van Herman Tjeenk Willink komen en dan is dat voor Klaver ineens geen obstakel meer!