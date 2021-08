Geert Wilders bijt Sigrid Kaag toe dat ze moet “wegwezen:” ‘Opstappen en nooit meer terugkomen!’

Het lijkt erop dat het geduld van Geert Wilders met Sigrid Kaag nu écht op is. Want op Twitter laat hij weten dat ze wat hem betreft in de “regio Afghanistan” mag blijven als ze daar naartoe gaat. Nederland is haar overduidelijk liever kwijt dan rijk, in de ogen van de PVV-leider. “Opstappen” en “wegwezen,” bijt Wilders Kaag toe. En snel een beetje is de niet-verwoorde toevoeging.

De retoriek van Geert Wilders ten opzichte van Taliban-diplomate Sigrid Kaag wás al hard, maar hij doet er nu nog even eens schepje bovenop. In twee tweets laat hij namelijk duidelijk weten dat ze wat hem betreft lekker op het vliegtuig kan stappen naar Afghanistan… om daar te blijven. Want hij wil van haar af. Het liefst gisteren al.

In de eerste tweet schrijft Wilders bij een foto van Kaag dat ze moet opstappen, wegwezen, en vooral ook nooit meer terug hoeft te komen. Daarbij heeft hij natuurlijk bewust gekozen voor een foto van de D66-leider met een hoofddoek op. Dit omdat ze volgens hem sympathiseert met terroristen en omdat ze de belangen van moslimextremisten systematisch boven die van Nederland stelt.

In een vervolgtweet citeert Wilders een ingestuurde brief van een krantenlezer. Die hoorde dat Kaag naar Afghanistan, of die regio, toe gaat. “Wat mij betreft mag ze er definitief blijven,” schrijft ene J. Kluin.

De reactie van Wilders daarop is eenvoudig, maar sterk: “Eensch.”

Eerder zei Wilders ook al dat Kaag, als ze zo graag wil dat Nederlanders Afghanen opvangen, maar eerst lekker bij zichzelf moet beginnen. Want, zei hij, ze heeft een groot huis. Daarin kan ze vast wel een paar Afghanen kwijt. Gek genoeg heeft Kaag daar niet op geantwoord. Je krijgt bijna de indruk dat ze de behoefte dan weer niet heeft om persoonlijk te zorgen voor Afghaanse ‘vluchtelingen.’ Nee, dat mogen ánderen doen.

Kortom, Wilders is woest dat Kaag (samen met Rutte) allerlei Afghanen naar Nederland wil brengen. En dus mag ze wat hem betreft nu opstappen. En snel een beetje!

