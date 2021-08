Geert Wilders haalt fel uit naar “grachtengordel-elite-vriendjes” Sigrid Kaag: ‘Vang Afghanen lekker zelf op thuis’

PVV-leider Geert Wilders heeft het helemaal gehad met het Afghanistan-beleid van demissionair minister Sigrid Kaag. De ‘grachtengordel-vriendjes’ van Kaag halen nu zonder goed na te denken veel Afghaanse vluchtelingen naar Nederland, maar Wilders heeft liever dat deze mensen in de regio zelf worden opgevangen. Of door buurlanden van Afghanistan, die om een of andere reden niet inspringen om te helpen.

Door het mega gepruts van het kabinet de afgelopen maanden is er deze week een ware vluchtelingencrisis uitgebroken. Doordat het Westen ineens zijn handen terugtrekt van Afghanistan, en de Taliban grote delen van het land in beslag hebben genomen, moeten de laatste Westerlingen en Afghaanse medewerkers zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht. Nederland – kuch, Sigrid Kaag – had het ‘nooit zien aankomen‘ dat de situatie zo uit de hand zou lopen.

Andere landen wel, die bleken niet te slapen. En nu zien we het resultaat van ‘we hebben het nooit zien aankomen’. Het kabinet moet halsoverkop grote groepen mensen, die ons in de regio hebben geholpen, in veiligheid brengen. Echte plannen hebben we niet dus worden ze maar massaal naar Nederland overgevlogen.

De VVD stribbelde nog even tegen, maar heeft nu ook onze grenzen opengezet. Andere opties, zoals opvang in de regio of aankloppen bij de buurlanden, zijn niet eens overwogen. Terwijl een land als Oostenrijk heeft gezegd de grenzen juist niet open te zetten voor vluchtelingen. Toch kozen wij voor een andere optie. Waarschijnlijk vanwege het feit dat we gewoon vanaf het begin achter de feiten aanliepen.

Geert Wilders kritisch op Sigrid Kaag

Neem die Afghanen lekker zelf in huis en bij de rest van je links-liberale grachtengordel-elite-vriendjes @SigridKaag. Of nog beter: vang ze op in de regio. Waarom zorgen andere moslimlanden niet voor veilige opvang? Plaats genoeg daar! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 25, 2021

PVV-leider Geert Wilders heeft het dezer dagen gemunt op Sigrid Kaag, die natuurlijk als hoofdarchitect fungeert in dit geblunder. Ze haalt halsoverkop mensen hiernaartoe, terwijl we in Nederland al genoeg interne kopzorgen hebben. Want nu die mensen massaal hier naartoe worden gehaald is er nog maar de vraag wat voor een toekomst we ze kunnen bieden. Het is niet zo dat de woningnood van de op de andere dag ineens is opgelost. Daarnaast worden zulke grote groepen nooit opgevangen in de achtertuin van Kaag en consorten, vandaar de sneer van Wilders. In plaats daarvan worden azc’s opgericht op de meest onlogische plekken:

Denk je dat één migrant op 9 inwoners veel is.

Het college van Ede (CDA CU VVD GL Gemeente Belangen) bakt ze helemaal bruin.

Zij scheept 60 inwoners van Veluwse dorpje Deelen op met 200 asielzoekers en 341 migranten.

Dat is op 1 inwoner 9 migranten! https://t.co/yeyBUMdntq — Marjolein Faber (@pvvfaber) August 25, 2021

Daarnaast kan ook een kritische kanttekening plaatsen of de screening allemaal wel secuur verloopt. Doordat grote groepen in grote snelheid proberen weg te komen, en ook Nederland alles zo snel mogelijk wil doen, zou het goed kunnen dat er per ongeluk ook ongewenste personen ons land binnen worden gelaten. In Frankrijk heeft men per ongeluk een Taliban-sympathisant in huis gehaald – die gelukkig op tijd is ontdekt.