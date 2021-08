Asielkinderen mogen weer aanvraag gezinshereniging doen, Broekers-Knol draait asielbeleid terug na beetje kritiek

Het demissionaire kabinet draait het asielbeleid rond gezinshereniging van alleenstaande minderjarige asielzoekers weer terug. Het beleid werd in november ingevoerd door VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) zonder de Tweede Kamer te informeren.

Immigratiebeleid en de VVD gaan niet goed samen. Rond verkiezingstijd spreken ze over streng asielbeleid en daarna gebeurt er niets, want ‘zakelijke belangen gaan voor‘. Maar als de VVD wél een asielbeleid invoert dat het moeilijker maakt voor asielzoekers om via gezinshereniging naar Nederland te komen, dan gaat het óók fout.

Het beleid van staatssecretaris Broekers-Knol kwam volgens het AD neer op dat asielkinderen niet meer automatisch recht zouden hebben op gezinshereniging als ze in Nederland worden opgevangen door een (ver) familielid. Hun ouders of andere gezinsleden hadden dan niet meer automatisch recht om ook naar Nederland te komen.

Broekers-Knol was op de hoogte van hoe wankel haar beleidsidee juridisch was, maar voerde het toch gewoon in. Daarbij informeerde ze de Tweede Kamer ook niet over haar beleidswijziging, want ach, het is maar een democratisch orgaan.

Diverse partijen vroegen terecht om opheldering. En nu is het beleid alweer teruggedraaid. We mogen ons best eens afvragen wat er in het hoofd van Broekers-Knol omgaat. Ze voerde bewust waardeloos beleid in dat niet houdbaar is, dus de kans was dík aanwezig dat het vroeg of laat bekend zou worden, wat nu dus is gebeurd. Kennelijk wist ze zelf ook wel dat het niet te verdedigen was, dus trekt ze nu direct de keutel weer in.

En het domme hieraan is dat het ook wél redelijk uitgevoerd had kunnen worden. Als ze de Kamer gewoon had geïnformeerd dat ze dit beleid in de steigers had gezet, dan was er al heel wat minder aan de hand. Het beleid zou dan ook prima kunnen worden ingevoerd zodat de asielkinderen die er nu nog zijn wél aan gezinshereniging mogen doen, maar toekomstige gevallen niet meer. Zo bespaar je in ieder geval een hoop drama in eigen land.