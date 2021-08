Arrogant kabinet maakt nog dommer asielbeleid: ‘Honderden asielkinderen dreigen op te groeien zonder ouders’

Nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat zien dat het demissionaire kabinet zich als een kat in het nauw is gaan gedragen. Door een ontzettend domme keuze van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken, VVD) is het asielbeleid nog beroerder geworden dan het al was.

Gezinshereniging

Sinds afgelopen november hanteert de IND door het demissionaire kabinet een nieuw asielbeleid ten aanzien van gezinshereniging van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Dit zijn kinderen die alvast naar Nederland worden gestuurd, zodat daarna de rest van het gezin ook over kan komen en een verblijfsstatus kan krijgen.

Harder asielbeleid

Er wordt behoorlijk misbruik gemaakt van de regels omtrent gezinshereniging, dus is het logisch dat het demissionaire kabinet hier iets aan wil doen. Om die reden is het sinds november niet meer mogelijk voor ouders van die kinderen om ook deze kant uit te komen. Voor Nederland geldt al enige tijd dat als die asielkinderen worden opgevangen door een (ver) familielid, zij niet meer als ‘alleenstaand’ worden gezien. In de praktijk betekent dit dat ouders, broers en zusjes niet meer na mogen reizen.

Botte bijl-beleid

Op zich is het prima dat het demissionaire kabinet een harder asielbeleid is gaan voeren. Maar dit is wel echt met de botte bijl uitgevoerd. Zo’n tweehonderd vluchtelingenkinderen dreigen hierdoor zonder hun ouders op te groeien. Je kunt er donder op zeggen dat niet al die kinderen goed in de maatschappij terecht zullen komen.

Daarnaast is de Tweede Kamer niet geïnformeerd over dit nieuwe beleid. Dus natuurlijk komt daar weer een hele discussie over. Maar buiten dat kon het beleid ook wel eens in strijd zijn met Europese richtlijnen. “Bij de staatssecretaris zijn de juridische en praktische kwetsbaarheden bekend”, zo meldt een IND-verslag volgens de NRC.

Hartstikke fijn dat er eindelijk wat gebeurt aan het belachelijke asielbeleid van ons land, maar het lijkt heel slecht te zijn doordacht, waardoor het beleid wel eens op losse schroeven zou kunnen komen te staan.