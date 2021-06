FVD woest! ‘Het illegitieme Europees Hof van Justitie bepaalt dat we nóg meer asielzoekers moeten binnenlaten’

Nederland kan minimaal honderden nieuwe asielprocessen verwachten. Niet door een schuld van het kabinet op zich, maar omdat het Europese Hof van Justitie een nieuwe uitspraak heeft gedaan die daar voor zorgt. Documenten die door Nederland namelijk standaard afgewezen werden als bewijs moeten tóch meegenomen worden in de procedure. Forum voor Democratie is woest.

Het Hof oordeelde vandaag dat Nederland voortaan moet kijken of bepaalde documenten echt zijn. Tot nu toe moest de asielzoeker dat zélf doen. Als die dat niet kon aantonen, jammer, dan werden de documenten niet meegenomen in het proces. Nu moet Nederland dat dus maar even doen. Aldus de Europese rechter, in plaats van onze eigen Néderlandse rechter. En wacht, het wordt nog erger. Want als de staat niet in staat is om de documenten te beoordelen dan moeten ze meegenomen worden in de overweging.

Door deze uitspraak kunnen ‘vluchtelingen’ die zijn afgewezen een nieuwe aanvraag indienen. Volgens de Volkskrant gaat het om minimaal honderden en misschien “zelfs wel duizenden” asielzoekers. Martijn van der Linden, woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland is dan ook verguld. “Bij ons ging het dak eraf toen de uitspraak binnenkwam,” aldus deze man die er zijn levenswerk dus van heeft gemaakt om zoveel mogelijk mensen uit culturen die niets met de onze hebben naar Nederland te halen.

Natuurlijk denkt een massa-immigratiekritische partj als Forum voor Democratie daar héél anders over. De partij heeft op Twitter keihard en woedend gereageerd op de uitspraak. Het Hof wordt door FVD “illegitiem” genoemd, en de partij benadrukt maar weer eens dat Nederland de massa-immigratie alleen kan stoppen door uit de verfoeide Europese Unie te stappen.

“Het illegitieme Europees Hof van Justitie bepaalt dat het Nederlandse opengrenzenbeleid nog niet genoeg asielzoekers verwelkomt,” aldus FVD. “Alleen als we de Europese Unie verlaten, kunnen we de massale, ontwrichtende immigratie écht inperken.”

Het illegitieme Europees Hof van Justitie bepaalt dat het Nederlandse opengrenzenbeleid nog niet genoeg #asielzoekers verwelkomt. Alleen als we de Europese Unie verlaten, kunnen we de massale, ontwrichtende immigratie écht inperken. #FVDhttps://t.co/CJ4IPdTD0W — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 10, 2021

Zo, die kan het Europees Hof van Justitie in haar pro-immigratie zak steken.

