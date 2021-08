Falend kabinet wordt gefileerd: ‘Ze zijn ‘overvallen’ door de snelheid van val Afghanistan, hoe zag je dit niet aankomen?’

De frustratie over de werkwijze en de houding van het demissionair kabinet is groot in Nederland. Op sociale media wordt het kabinet met de grond gelijk gemaakt. Ze hadden de val van Afghanistan moeten zien aankomen, dat ze zijn ‘overvallen’ is niks meer dan een politieke blunder van jewelste. Het kabinet is, opnieuw, door het ijs gezakt.

De journalistieke toeslagenaffaire-buldog Pieter Klein kon zijn frustratie niet langer voor zich houden. Het is voor hem onbegrijpelijk dat de Haagse bestuurders met de smoes aankomen dat ze ‘overvallen’ zijn door de snelheid van de Taliban. Voor Klein is het een groot raadsel hoe je hierdoor kan zijn ‘overvallen’. Wie kritisch naar de geschiedenis kijkt, had de bui al zien hangen. Maar het immer incompetente kabinet niet.

The horror… En ‘t morele & politieke failliet. Ik heb er echt geen woorden voor. Het kabinet is ‘overvallen’ door de snelheid van de val van #Afghanistan Hoe kun je tíg jaar geschiedenis – en de voorspellende betekenis ervan – in dat land missen? Gruwelijk, onvergeeflijk. — pieter klein (@pieterkleinrtl) August 16, 2021

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ministers Bijleveld en Kaag zich zorgen te maken over de situatie in Nederland. Maar als zij zich zo zorgen maken waarom heeft men dan niet eerder ingegrepen. Het is afgelopen weekend compleet geëscaleerd in Afghanistan, maar daags voor het oprukken van de Taliban naar Kabul werd al duidelijk dat men snel in actie moest komen. Men had veel sneller en kordaat moeten optreden.

Incompetent kabinet reageerde slecht op situatie Afghanistan

Al meer dan een week gaat het over Nederlanders en medewerkers van Nederland in Afghanistan. Iedereen in het land is er van overtuigd dat we hen direct in veiligheid hadden moeten brengen, toch heeft het kabinet opmerkelijk lang gewacht. Het is dan ook terecht dat Klein klaagt over het excuus dat men is overvallen.

Afgaande op het excuus lijkt het kabinet gewoon extreem incompetent te zijn. Want al in juni waarschuwden enkele Kamerleden voor de ontwikkelingen in Afghanistan. ‘Snelheid’ zou geen excuus moeten zijn, de overheid had gewoon al enkele noodoplossingen paraat moeten hebben staan. Op de verschrikkelijke beelden die nu rondgaan op sociale media zien we duidelijk dat veel Westerse landen flink hebben gefaald.

De frustratie onder Nederlanders is goed te begrijpen.