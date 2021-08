Geert Wilders (PVV) steunt weigering opvang Afghanen door Oostenrijk: ‘Vang ze maar op in de regio. Nederland is vol.’

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft in een interview kenbaar gemaakt niet bereid te zijn tot het opvangen van Afghaanse vluchtelingen. Hij is van mening dat de oplossing is om mensen in de regio op te vangen én als internationale gemeenschap stabiliteit te brengen in het land. PVV-leider Geert Wilders staat achter de uitspraken van Kurz, opvang in de regio is de beste oplossing. Nederland heeft simpelweg de ruimte niet voor de opvang van Afghanen.

Waar de Duitse bondskanselier Angela Merkel een aanzet gaf tot een tweede ‘Wir schaffen das’ wil Sebastian Kurz zijn landsgrenzen potdicht houden. De afgelopen jaren heeft Oostenrijk al genoeg hinder ondervonden aan de slechte integratie van grote groepen Afghanen. Nog meer mensen uit Afghanistan opvangen is dan ook niet de oplossing aldus Kurz. Het Westen moet juist zorgen dat Afghanistan weer veilig wordt zodat mensen niet massaal hiernaartoe trekken.

In ferme taal maakte Kurz duidelijk hoe hij kijkt naar de naderende asielstroom: “Dat zal niet gebeuren onder mijn verantwoordelijkheid. Mensen opvangen die niet geïntegreerd kunnen worden is een gigantisch probleem voor ons land.”

PVV-voorman Geert Wilders staat achter de boodschap van Kurz: “Heel goed van Oostenrijk. Vang die Afghanen maar op in de regio maar niet bij ons, niet hier! Genoeg is genoeg. Nederland is vol.”

Heel goed van Oostenrijk.

Vang die Afghanen maar op in de regio maar niet bij ons, niet hier! Genoeg is genoeg. Nederland is vol. https://t.co/rlMQ6xDeQj — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 24, 2021

Wilders steunt realistische boodschap Kurz

Wilders heeft natuurlijk gelijk dat Nederland al ‘vol’ zit. We hebben te kampen met een gigantisch woningtekort in ons land. GroenLinks maakte gisteren duidelijk te pleiten voor het openzetten van onze grenzen voor Afghanen, maar snappen ze dan niet dat er niets ‘humaans’ is aan het opvangen van mensen die we vervolgens amper kunnen huisvesten en nauwelijks enig toekomstperspectief kunnen bieden?

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wilders, en ook Kurz, zegt gewoon hoe het zit. Nederland heeft genoeg eigen problemen in het land. Nog meer mensen naar ons land halen verergert alleen maar het probleem dat wij hebben én lost het probleem in Afghanistan ook niet op.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kurz pleit terecht voor het maken van een internationale vuist tegen het oprukken van de Taliban en andere extremistische krachten in het land. Dat is de enige oplossing waar alle Afghanen echt wat aan hebben.