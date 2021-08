Frankrijk heeft eerste geëvacueerde foute Afghaan al gearresteerd: ‘Hij heeft banden met de Taliban’

Frankrijk heeft een evacué uit Kaboel gearresteerd vanwege banden met de Taliban. Dit is de eerste keer dat er duidelijk bewijs is voor het feit dat er niet alleen maar Afghaanse hulpen en vluchtelingen proberen het land te verlaten.

De Fransen zijn een stuk minder naïef als het op de evacuatie van vluchtelingen en (Afghaans) hulppersoneel aankomt. De politie in Frankrijk heeft een Afghaanse man opgepakt die aan boord van een evacuatievlucht uit Kabul zat. Hij wordt ervan verdacht dat hij banden heeft met de Taliban, zei minister van Binnenlandse Zaken Darmanin volgens de NOS.

Frankrijk probeert ook een duidelijk onderscheid te maken tussen foute Afghanen die banden hebben met de Taliban, en vluchtelingen die noodgedwongen voor de Taliban hebben moeten werken. De man die is opgepakt is er eentje van de eerste categorie.

Hiermee wordt bevestigd wat iedereen met een beetje gezond verstand allang had vermoed: er komen niet alleen maar hulpeloze vluchtelingen deze kant uit. Net zoals in Noord-Afrika, waar ook regelrechte criminelen en terroristen zaten verstopt tussen de vluchtelingen, is dat in Afghanistan niet anders.

En dit is ook precies waarom een partij als GroenLinks op dit vlak echt even een toontje lager moet gaan zitten. Zij pleiten voor het wagenwijd openzetten van de grenzen en gaan er zelfs voor demonstreren, want ‘Iedere Afghaan heeft recht op een veilig bestaan!’ Hartstikke nobel (maar wel naïef) als ze allemaal hulpbehoevend zouden zijn. Maar het feit is gewoon dat met het wagenwijd openzetten van de grenzen, je ook compleet gajes binnenhaalt die de veiligheid voor iedereen in het geding brengen.

Frankrijk pakt het wat dat betreft heel goed aan. Ze hadden op tijd een plan, voeren dat nu snel uit en vissen de verkeerde figuren er in de tussentijd tussenuit. Zo moet je het doen en zo had Nederland het ook kúnnen doen, als Bijleveld, Kaag en Broekers-Knol niet zo hadden zitten slapen.