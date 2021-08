Kabinet liegt dat het barst: Frankrijk begon vier maanden geleden al met evacuatieplan Afghanistan

Er was al vrijwel niemand die ook maar een woord geloofde van demissionair premier Rutte en de demissionaire ministers Kaag en Bijleveld, toen ze zeiden dat niemand de snelle overwinning van de Taliban aan had kunnen zien komen. Terwijl ons kabinet uit het raam zat te staren, begon Frankrijk vier maanden geleden al met het opstellen een evacuatieplan voor personeel uit Afghanistan.

Doorzichtige NOS

De NOS brengt dit nieuws natuurlijk niet luid naar buiten, dat blijkt ook wel op het tijdstip van publicatie (vandaag 00:01). Het komt namelijk niet zo heel goed uit voor de leugenaars in Den Haag, die vooral hun eigen hachje proberen te redden.

Leugens van kabinet

Terwijl de leden van het demissionaire kabinet lekker gezellig zaten te formeren, reces hielden en eigenlijk al die tijd uit hun neus hebben lopen vreten, nam Frankrijk wél initiatief met een evacuatieplan voor Afghanistan. “Half april kregen wij het voorstel van de ambassadeur om onze medewerkers naar Frankrijk over te laten vliegen en asiel aan te vragen”, zegt directeur Philippe Bertonèche van hulporganisatie Afrane tegen de NOS. Zijn ngo ondersteunt tientallen scholen in Afghanistan. “Ook familieleden mochten mee.”

Evacuatieplan

Fransen en Afghanen kwamen op een lijst van de Franse ambassade terecht, het papierwerk werd in orde gemaakt en binnen de kortste keren vlogen de eerste vliegtuigen richting Parijs. Afgelopen donderdag landde een derde vliegtuig met zo’n 200 mensen aan boord.

Franse daadkracht

In Frankrijk hebben ze simpelweg oog voor de situatie en kunnen ze een degelijke inschatting maken, ook wanneer nog niet alle feiten op tafel liggen. ‘Het zekere voor het onzekere’ is dan het uitgangspunt, omdat het om mensenlevens gaat én men daar nadenkt over de consequenties van hun acties. Ze willen het niet op hun geweten hebben dat Frankrijk in de toekomst niet meer wordt vertrouwd door mensen in conflictgebieden die ze hard nodig hebben.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Lui kabinet 2.0

In Nederland heerst dat besef kennelijk totáál niet. Alles moet volgens vaste regeltjes en procedures. Men gaat uit van een papieren werkelijkheid en als het ze te heet onder de voeten wordt, dan verschuilen ze zich achter al het voorgenoemde. En het ergste van allemaal? De verantwoordelijken komen gewoon opnieuw in een kabinet.