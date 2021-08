PvdA- en GroenLinks-achterban rebelleren tegen blokvorming: “Rot op!”

De leiders van GroenLinks en de PvdA in de Tweede Kamer willen een blok vormen om zo samen een vuist te maken in de formatie. Alleen is er één klein probleem: hun achterbannen zien dat absoluut niet zitten. Of, zoals een raadslid het stelt: “Rot op!” Tja.

CDA-hater Jesse Klaver van GroenLinks en Lilianne Ploumen van de PvdA begrijpen dat ze in hun eentje heel weinig inspraak hebben in Den Haag. Ja, zelfs bij de formatie. En dus hebben ze een plannetje bedacht. Wat als hun twee partijen in het parlement één blok vormen? Op papier zijn het dan nog wel twee verschillende partijen, maar in de praktijk – in de Kámer – functioneren ze als één brede linkse beweging.

Op die manier zijn ze groter, hebben ze meer zetels, meer leden, meer invloed in de media… en dus – denken ze – ook meer in te brengen bij de formatie. Win-win! Zéker ook omdat CDA en VVD eigenlijk niet met “twee linkse partijen” om tafel willen. Maar als ze één blok vormen is het in de praktijk “maar één partij!” Jeetje wat slim.

Verzet

Alleen is er één klein probleempje voor de twee, aldus De Telegraaf. Hun achterbannen hebben er geen zin in. GroenLinks-raadslid Huub Bellemakers zegt bijvoorbeeld alleen maar “rot op!” op de suggestie van blokvorming. PvdA-voorzitter Hans Spekman denkt er feitelijk hetzelfde over, door het een “ontzettend slecht idee” te noemen. Ook PvdA-wethouder Reshma Roopram doet een duit in het zakje. “Laat dit alsjeblieft een grap zijn. Focus op de inhoud en niet op de poppetjes,” smeekt zij haar eigen club.

En dat is nog niet eens alles. Want bij het CDA en de VVD zijn ze ook niet blij met het plan voor “fusering” of “blokvorming.” Zo mekkerde CDA-leider Wopke Hoekstra er eerder al over. Bij de VVD denken ze er net zo over. Ook zij zien het als een slechte formatietruc – en daarnaast natuurlijk ook nog eens als een negatieve ontwikkeling omdat GroenLinks en PvdA samen groter zijn en daardoor meer concessies kunnen afdwingen. Maar dat zeggen de quasi-liberalen dan weer niet hardop.

Formatieproblemen

En zo blijven de formatieproblemen zich dus maar opstapelen, want de gesprekken liggen nu ook stil door deze truc van GroenLinks en de PvdA. VVD, CDA én D66 moeten wachten wat GroenLinks en PvdA doen. Die laatste fractie heeft het plan al goedgekeurd, maar die eerste moet dat ook nog doen. Pas dan kunnen ze daadwerkelijk één blok vormen en dan sámen de formatie in… áls CDA en VVD dat accepteren tenminste.

Het goede nieuwe voor de twee linkse partijen? Als puntje bij paaltje komt wil Mark Rutte maar één ding: macht. Indien linkse blokvorming hem daarbij helpt vindt hij het uiteindelijk allemaal prima.