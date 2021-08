CDA-leider Hoekstra heeft weinig vertrouwen in samenwerking GL en PvdA: ‘Ooit stonden er vier namen op poster’

CDA-leider Wopke Hoekstra is sceptisch over de aangekondigde samenwerking van GroenLinks en de PvdA in de formatie. Eerder vandaag kondigden zij aan samen in één onderhandelingsteam, zonder secondanten, aan te schuiven bij de formatiegesprekken. Hoekstra vindt dit nogal opmerkelijk, aangezien ze in het verleden tegenstrijdige dingen riepen.

GroenLinks en de PvdA zijn bereid om met één onderhandelingsteam aan te schuiven bij de formatiegesprekken. Dit doen ze in de hoop dat het CDA en de VVD dan wél openstaan voor samenwerking. Volgens Hoekstra is deze zet nogal opmerkelijk te noemen. Bij de afgelopen verkiezingen ging er een poster rond in Nederland met vier namen erop. ‘Meer Lilian & Lilianne & Sigrid & Jesse’ was er op tal van plekken in Nederland te lezen.

Nu lijkt er vrij weinig over te zijn van dit progressieve blok. De SP lijkt juist steeds meer afstand te nemen van identiteitspolitiek, terwijl D66, PvdA en GL het juist omarmen. Een van de redenen dat CDA-leider Wopke Hoekstra sceptisch is over de handreiking van de linkse partijen. Want hoe standvastig zijn ze nu echt? Tegen het AD zegt Hoekstra er het volgende over:

“Er was ooit een poster met vier namen erop, nu gaan ze kennelijk onder druk van de formatie vooral met elkaar verder praten”

Haagse bronnen laten weten dat zowel het CDA als VVD intern ook niet akkoord zouden gaan met enkel een afgeslankt onderhandelingsteam. Maar de grote vraag is natuurlijk wat Rutte uiteindelijk besluit. Het CDA, dat al weinig goed doet de laatste, zit in een moeilijk parket. In de peilingen staan ze op een dieptepunt qua zetels, regeren zou de partij definitief tot een lage middenmoter degraderen, maar in de oppositie belanden kan ook nadelig uitvallen als de partij zich niet goed weet de profileren.

De grote vraag zal zijn wat het CDA gaat doen tijdens de formatiegesprekken.