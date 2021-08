Rutte lijkt te willen onderhandelen met GL en PvdA. Wilders: ‘Kaag wint, Klaver vice-premier. Rampzalig.’

VVD en D66 lijken af te koersen op onderhandelingen met CDA, PvdA én GL. Waar Rutte eerst nog stellig tegen deelname van beide partijen in één kabinet was, lijkt daar nu verandering in te zijn gekomen. PVV-leider Wilders ziet dat Kaag als grote overwinnaar uit de onderhandelingen lijkt te komen, met Jesse Klaver als toekomstige vice-premier. Maak je borst maar nat voor nog méér massa-immigratie en klimaatbetutteling, aldus de PVV-leider.

Het is werkelijk ongelooflijk, dé grote verliezer van de verkiezingen, GroenLinks, mag opnieuw aanschuiven bij de formatieonderhandelingen. Na het grote debacle van 2017, waar Klaver met de staart tussen de benen uit de formatie stapte – en heel Nederland klaar was met de partij – krijgt hij een nieuwe kans. VVD-leider Rutte lijkt te zwichten voor de druk van links. Wat knap is aangezien de PvdA niet eens de dubbele cijfers haalt en GL bijna is gehalveerd in maart.

PVV-leider Geert Wilders meent dat Kaag de touwtjes in handen heeft, zij zal als grote winnaar uit deze formatie komen. Ondanks het ‘felle’ protest van Rutte tegen deelname van twee linkse partijen in een toekomstig kabinet, lijkt hij nu toch van mening te zijn veranderd.

Kaag lijkt dus te winnen. #Rutte en de #VVD op de knieën als onderhandelingen met extreemlinkse GL en PvdA inderdaad zouden beginnen. Klaver vicepremier? Dan nog meer immigratie, klimaatlasten en criminaliteit, nog minder Nederland. Rampzalig. https://t.co/ODGakNM8kq — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 19, 2021

Rutte gaat voor méér immigratie en klimaatwaanzin

Met Klaver in het kabinet, zo stelt Wilders, kan Nederland nog meer onzinnige klimaatregels verwachten, méér massa-immigratie én een nog waardelozere aanpak van de criminaliteit. In Amsterdam hebben we al een voorproefje gekregen van wat Nederland te wachten staat als je de groen-rode rakkers van GL macht geeft.

De grote vraag is natuurlijk hoe Rutte dit aan zijn achterban gaat verkopen. Veel VVD’ers zitten absoluut niet te wachten op zo’n links kabinet. Maar de grote vraag is natuurlijk of partijprominenten zich durven uit te spreken tegen Rutte. Het is duidelijk dat hij de touwtjes stevig in handen heeft.

Kaag lijkt toch haar zin te krijgen door de ChristenUnie buiten te sluiten én vol in te zetten op een ‘progressief’ kabinet.