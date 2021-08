Van der Plas (BBB) hekelt D66 in coronadebat: ‘Ze nemen afscheid van hun idealen’

Vandaag pleitte namens D66 Jan Paternotte voor het voorstel om mensen zelf te laten betalen voor coronatesten. Dit is nogal opmerkelijk, aldus BBB-leider Caroline van der Plas. Tijdens de verkiezingen was de slogan van D66 ‘laat iedereen vrij, maar niemand vallen’, maar de partij lijkt afscheid te hebben genomen van dit ideaal tijdens dit coronadebat.

Opnieuw lijkt D66 weer een flinke draai te maken. De partij riep vol bombarie: “laat iedereen vrij, maar niemand vallen.” Maar er lijkt weinig over van deze sociale liberale kwinkslag. Sterker nog, de partij lijkt weinig over te hebben voor de minder bedeelden in deze samenleving.

Als het aan de nep-liberalen van D66 ligt dan gaan Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn, of niet willen, zelf de coronatesten betalen. Jan Paternotte meent dat dit geen probleem moet zijn, maar volgens Van der Plas loopt hij de kwestie zwaar te bagatelliseren. Al zijn er maar tien mensen in Nederland die niet zelf kunnen betalen voor een coronatest, dan zijn dat er tien te veel. Althans, zo stond D66 er in tijdens verkiezingen zelf ook in. Maar hé, de verkiezingen zijn al lang geweest. Dus de partij laat haar ware aard zien bij het coronadebat.

@jpaternotte bagatelliseert in #coronadebat zijn voorstel om te laten betalen voor testen. Ook al zijn er maar 10 mensen die daardoor niet meer naar evenement, een cafe, of een bioscoop kunnen, dan zijn dat er 10 te veel. Met zijn redenatie heeft @D66 afscheid genomen van dit 👇 pic.twitter.com/1GIj5VFMUy — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 18, 2021

Tijdens het coronadebat wordt nog maar eens duidelijk dat D66 wél degelijk bereid is mensen te laten vallen. ‘Laat iedereen vrij’, tsja we horen het de nepliberalen nog zo fanatiek roepen bij de verkiezingen. Er is echter niks meer van terug te zien.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag blijkt eerder getypeerd te worden door de vele leugens en halve waarheden, zoals eerder vandaag bleek. Daarnaast heeft D66 wel een heel beperkte kijk op wat ‘vrij’ is. De partij is zoals gewoonlijk weer lekker aan het ‘flipfloppen’ wat betreft hun mening. Zoals heel Nederland gewend is veranderen ze bijna dagelijks van mening.