PVV-leider Geert Wilders haalt fel uit naar kabinet: “Géén vaccinatieplicht, géén dwang en géén drang!”

PVV-voorman Geert Wilders heeft zojuist kenbaar gemaakt wat hij vindt van enkele verregaande coronamaatregelen. Volgens de politicus is het onbegrijpelijk dat sommige maatregelen nog geldig zijn terwijl bijna 90% van de Nederlanders gevaccineerd is. Het verlengen van beperkende maatregelen voor de horeca en evenementensector is een verkeerde beslissing, aldus Wilders.

“Dat is waanzin”, aldus Wilders die vandaag hard uit de hoek kwam in het coronadebat. Volgens de PVV-leider gaat het de goede kant op in Nederland. “Maar liefst 94% van de 18 tot 75-jarigen in Nederland heeft antistoffen tegen het coronavirus. In de kabinetsbrief staat dat maar 1,8 miljoen mensen in ons land niet immuun zijn. Dat is dus zo’n 10 procent van de bevolking, dat betekent 90% van de bevolking wél immuun is. Maar het kabinet houdt maatregelen zoals de anderhalve meter toch in stand. Verlengt beperkende maatregelen voor de horeca en evenementen.”

Wilders legt de vinger op de zere plek; waarom verlengt het kabinet enkele verstikkende maatregelen? Juist met deze cijfers zou men denken dat de horeca en evenementen weer, met inachtneming van bepaalde regels, gewoon open kunnen en door mogen gaan.

De PVV-voorman stelt terecht dat als het kabinet vreest voor overbelasting voor de zorg, er misschien méér had moeten worden geïnvesteerd in de zorg. Dat is, aldus Wilders, niet genoeg gebeurd.

Wilders laat duidelijk weten waar de PVV staat in deze kwestie

Ook laat Wilders duidelijk merken waar de PVV staat wat betreft de vaccinatieplicht. De partij ziet dit als niet wenselijk. Vanaf 20 september moeten Nederlanders zelf gaan betalen voor coronatesten die toegang bieden tot binnen en buitenevenementen en de horeca. Volgens Wilders gaat dit echt een stap te ver, zijn partij is een groot voorstander van vrijwillige vaccinaties. Maar dit soort maatregelen leggen druk op mensen om zich te laten vaccineren en dat is gewoon niet wenselijk aldus de PVV’er.

Mark Rutte heeft meerdere keren gezegd dat een ‘vaccinatieplicht niet aan de orde is op dit moment’, Wilders zegt terecht dat het verdacht is dat hij keer op keer ‘op dit moment’ herhaald. Wat vertelt de demissionair premier ons niet? Dat wil de PVV’er nu wel eens weten.