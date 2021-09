Filmpje! D66-baasje Alexander Pechtold boos op Mark Rutte na afschieten Kaagcoalitie: ‘Onbegrijpelijk!’

Alexander Pechtold mocht gisteren komen opdraven bij Jinek om daar te vertellen dat hij het ongelooflijk erg vindt dat Mark Rutte de Kaagcoalitie heeft afgeschoten. “Het is nog geen moment over de inhoud gegaan,” aldus Pechtold. En Rutte zou als “leider van de grootste partij” de “verantwoordelijkheid” hebben om de formatie op een goede manier te volbrengen.

De afgelopen 24 uur is het schadenfreude all around voor ons van rechts. Want VVD en CDA hebben de achterlijke Kaagcoalitie in de prullenbak gegooid. Geert Wilders heeft daar al op gereageerd door Jesse Klaver keihard uit te lachen. En geef hem eens ongelijk. Het ís hilarisch, zeker omdat GroenLinks en PvdA zich de afgelopen weken enorm vernederd hebben in de hoop mee te mogen spelen.

Alexander Pechtold

Maar de lol is er nog niet af. Want gisteravond mocht D66-prominent Alexander Pechtold langskomen bij Jinek om te vertellen hoe erg hij dit allemaal vindt. Hij stelde niet teleur. Het was vreselijk, zei hij. En vooral ook zo onsportief van Rutte!

“De kiezer heeft gekozen op programma’s, op inhoud. En dat moet je vanuit je eigen gelijk proberen tot een gemiddelde te krijgen waarmee je het land gaat besturen. Dus ik vind de opstelling van Rutte vandaag echt onbegrijpelijk,” mopperde Pechtold.

Hoepeltjes

Vervolgens gaf hij ook aan dat PvdA en GroenLinks min of meer alles gedaan hebben dat van hen gevraagd werd. “Je vraagt aan twee partijen waar hij goede relaties in het verleden mee heeft gehad, tien jaar mee heeft samengewerkt. GroenLinks en PvdA. Je vraagt: springt door twee hoepeltjes. Namelijk, wij gaan als D66 en VVD samen een soort proeve van een regeerakkoord schrijven. Dat moeten jullie maar eens beoordelen. Dat hebben ze gedaan,” en geconcludeerd dat er “goede aanknopingspunten” in zitten.

“En vervolgens zeg je, ‘en ik wil ook nog dat je bij elkaar op schoot gaat zitten.’ Dat vind ik voor een andere partij om tegen twee te zeggen, ga maar eens beginnen aan een soort van fusie, een behoorlijke eis. Die organiseren democratisch met hun achterban daarvoor een congres dit weekend. Die congressen geven daar toestemming voor. En vervolgens zeg je: prachtig dat je door die twee hoepels bent gesprongen, maar de derde hoepel die zit dicht.”

“En je hebt nog geen dag over de inhoud gesproken.”

In hun hemd gezet

Dit is natuurlijk precies wat er gebeurd is – en het is opvallend dat Pechtold nu openlijk toegeeft dat het Rutte was die GroenLinks en PvdA half dwong te fuseren. Ze hebben werkelijk alles gedaan waar hij om vroeg. Maar vervolgens kregen ze toch weer nul op het rekest.

Het is ongelooflijk. Ze zijn keihard in hun hemd gezet. Door Rutte; de grootste leugenaar ooit actief in de Nederlandse politiek, maar ook een expert-politicus zoals we die maar zelden gezien hebben in ons land.

Een oplossing

Pechtold ging verder door te stellen dat het Ruttes verantwoordelijkheid is om een “oplossing te forceren” voor de impasse waarin de formatie zich bevindt. “Vijf jaar geleden kreeg hij zijn zin. Moest D66, mocht niet met GroenLinks, kon dat niet, kon dat niet. Uiteindelijk de vijfde keus was met de ChristenUnie.”

“En nu zegt ‘ie, het is alleen mijn wil en die van Hoekstra die er dan ook nog even naast zit, om het zo te gaan doen. Ik begrijp dat niet,” sloot Pechtold zijn betoog af.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Fantastisch om te zien natuurlijk hoe teleurgesteld ze zijn bij de linkse partijen. En het meest hilarische is nog wel dat Alexander Pechtold en die andere linkse gasten héél – tergend! – langzaam lijken te beseffen dat ze enorm gepiepeld zijn door Mark Rutte.