Geert Wilders lacht Jesse Klaver keihard uit: “Jankerd!”

Geert Wilders vindt het ronduit hilarisch dat Jesse Klaver en zijn GroenLinks door CDA en VVD worden uitgesloten van regeringsdeelname. Tenminste, zolang ze een tandem blijven vormen met de PvdA. Wilders’ hilariteit komt voort uit het feit dat Klaver eerder de PVV juist uitsloot. “Jankerd!” schrijft de PVV-leider dan ook op Twitter.

Gisteren werd bekend dat CDA en VVD definitief niet in een coalitie willen stappen met GroenLinks én de PvdA. Één linkse partij er extra bij mag nog, maar allebei? Echt niet. Nu niet. Nooit niet. Dat gaat ze te ver. Niet omdat ze inhoudelijk zo ver van elkaar afstaan natuurlijk, maar omdat het ze electoraal problemen oplevert. En ja, als die twee partijen zich érgens druk om maken dan is het de macht en het behoud ervan. Als ze bij de volgende verkiezingen worden weggevaagd kunnen ze dat op hun buik schrijven. Daarom gaan ze dit niet doen.

Geert Wilders lacht Jesse Klaver uit

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt het natuurlijk verschrikkelijk dat de zogenaamde Kaagcoalitie er niet komt. Hij huilt daar dan ook heel hard over op Twitter. Het is ondemocratisch! Nederland is een compromissenland! We moeten allemaal met elkaar door één deur kunnen. Uitsluiten is een walgelijke praktijk!

Geert Wilders vindt dat gezeur van Klaver ronduit hilarisch. “Koekje van eigen deeg,” schrijft de PVV-leider op Twitter in reactie op al het gezanik. “Jankerd.” Daarbij linkt hij naar een artikel op de website van de Telegraaf waarin Klaver geciteerd wordt omdat die… aangaf wel met de VVD te willen regeren, maar niet met de PVV. Die partij sloot hij, zei hij, uit. Luid en duidelijk.

Zo is het natuurlijk maar net. En het is precies waarom zovelen op rechts het gezeur en geklaag van Klaver ronduit hilarisch vinden. Deze man sluit zélf systematisch andersdenkenden uit. Denk maar aan de PVV, FVD, JA21, en eigenlijk gewoon elke andere partij die niet links en Woke is. Alleen de VVD wordt getolereerd door GroenLinks, maar dan ook echt alleen maar omdat die partij de grootste is, en er dus geen andere weg naar de macht leidt.

Wilders heeft gelijk. Laat Klaver maar lekker janken. Misschien dat het hem een les leert over hoe walgelijk het uitsluiten van andere partijen is.