GroenLinks-leider Jesse Klaver, die PVV uitsluit, boos op rechtse partijen die linkse partijen uitsluiten

GroenLinks-leider Jesse Klaver is boos op de VVD en het CDA omdat ze op voorhand linkse partijen uitsluiten. De ironie is natuurlijk dat Klaver zélf de PVV op voorhand uit heeft gesloten, maar dat lijkt hem te zijn ontgaan.

Nu er een impasse is bereikt in het formatieproces, is het janken geblazen. D66 wil niet met de ChristenUnie en de VVD en het CDA hebben aangegeven niet met twee linkse partijen samen in een kabinet te willen gaan zitten.

Jesse Klaver en Lilianne Ploumen (PvdA) dachten dat ze de rechtse partijen klem konden zetten door elkaar stevig vast te houden met een ‘formatiefusie’, maar vangen nu bot. GroenLinks-leider Jesse Klaver grijpt dit nieuws aan om een tirade te beginnen over hoe ondemocratisch het op voorhand uitsluiten van partijen is, maar heeft een gigantische balk in zijn ogen.

Dat “landsbelang” geldt dan niet voor Jesse Klaver als het om de op twee na grootste partij van Nederland, de PVV, gaat. Dan mag je de “democratische traditie” gewoon opzij schuiven, om vervolgens net te doen alsof alleen anderen daar schuldig aan zijn. Deze tijd vraagt om een “krachtig groen en links geluid”, zegt de partijleider die zijn eigen partij alleen maar verder de afgrond in heeft geholpen. De kiezer, die overduidelijk niet voor GroenLinks heeft gekozen, verdient het wat Klaver betreft om een kabinet met GroenLinks realiteit te zien worden. Dát is pas democratie!

Klaver had veel beter pas op de plaats kunnen maken en ‘dan niet joh!’ moeten zeggen. Dan had hij de eer aan zichzelf gehouden en kon hij het signaal geven dat de andere partijen het maar lekker uitvechten met elkaar. Hij zou dan met zijn partij in ieder geval een poging hebben gedaan. Maar nee, in plaats daarvan gaat hij hypocriet lopen drammen en doen alsof zijn houding jegens de PVV totáál anders is dan wat de VVD en het CDA nu bij hem en de PvdA doen. Wat een clown.