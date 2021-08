Martin Bosma (PVV) legt hypocrisie GroenLinks bloot: ‘Ze schreeuwen om diversiteit, maar eigen bijeenkomsten zijn 99,9% blank’

PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft genoeg gehad van de hypocrisie van GroenLinks. De partij schreeuwt haast dagelijks om de invoer van allerlei quota om diversiteit te bevorderen, maar ondertussen is de partij zélf enorm blank. Bosma meent dan ook dat “die veelbezongen “diversiteit” is vooral voor de anderen.”. Het diversiteitsgedram van GroenLinks is met name voor de bühne bedoeld.

Gisteren kwam de partijelite van GroenLinks bijeen om te praten over een mogelijk links blok in het nieuwe kabinet. Als het aan de partij ligt moet de toekomst nog ‘diverser’ zijn en onder andere quota zijn de manier om die diversiteit af te dwingen. PVV’er Martin Bosma ergert zich enorm aan GroenLinks, de partij heeft altijd de mond vol van quota en streefgetallen. Ondertussen is de partij zelf één grote blanke enclave. Ze zijn nu niet bepaald het voorbeeld van ‘diversiteit’.

Ze willen in heel Nederland ‘diversiteit’ afdwingen maar zelf zijn ze alles behalve divers. Misschien dat de partij de felbegeerde quota alvast kan invoeren in haar eigen partij.

In elk debat gilt @groenlinks om “diversiteit”, oftewel: minder blanken. Ze drammen om quota’s en streefgetallen. Maar op hun eigen bijeenkomst is 99,99 % blank.

Die veelbezongen “diversiteit” is vooral voor de anderen. https://t.co/GF9ZOhJXW9 — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) August 28, 2021

Bosma’s collega Harm Beertema haakt hierop in door te wijzen op de achterban van GroenLinks. Die veelal bestaat uit gegoede mensen die in peperdure, blanke wijken wonen. Zelf staan ze achter een ruimhartig asielbeleid, want ze weten toch wel dat de grote azc’s niet in hun veilige wijken worden geplaatst. Ook zij menen dat de diversiteit, op basis van afkomst en kleur, moeten worden vergroot. Ondertussen wonen ze zelf op de minst diverse plekken van Nederland.

De blanke enclave waar ik woon en waar de huizen onbetaalbaar zijn, is vergeven van de bakfietsmama’s en -papa’s, bijna allemaal woke, kosmopolitisch en wereldburger voor wie de grenzen niet open genoeg kunnen zijn. Diversiteit is altijd voor de anderen. https://t.co/mviUoaohf8 — Harm Beertema (@harmbeertema) August 29, 2021

Martin Bosma uit terechte kritiek op GroenLinks

En dat is nu net het probleem met vele GroenLinksers, ze hebben de mond vol van diversiteit, racisme en klimaatproblematiek maar zelf willen zij niet inleveren op hun leuke levensstijl. De recente windmolengekte in Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. Jarenlang stond GroenLinks, en de achterban, op de barricades om Nederland dwangmatig vol te bouwen met windmolens.

Nu de grote windparken ook in de achtertuinen worden geplaatst van GroenLinksers blijken velen zogeheten NIMBY’s (Not In My Backyard) te zijn. Vele GL-kiezers zijn allemaal pro-klimaat en -migratie totdat het hun eigen omgeving betreft. Wat nogal hypocriet is. Terecht dat Martin Bosma flink wat kritiek levert op deze houding.