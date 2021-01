Hypocriete GroenLinks-stemmers staan lijnrecht tegenover eigen partij: ‘Geen windmolens in mijn woonwijk!’

De Volkskrant laat de ware aard zien van GroenLinks-stemmers laten vandaag in de Volkskrant hun ware aard zien. Allemaal enorme voorstanders van duurzame energie totdat er ineens een windmolen in hun eigen woonomgeving wordt geplaatst. Dit was niet de bedoeling dachten deze verwarde Amsterdamse GroenLinks-stemmers. Ze voelen zich verraden door de Amsterdamse GroenLinks-fractie.

Dit is nu typerend voor ‘progressief’ links. Ze stemmen op radicaal-linkse partijen, en vinden dat iedereen maar een vluchteling in huis moet opvangen. Maar zo gauw er een azc of een windmolenpark wordt neergezet in hun eigen leefomgeving dan zijn de rapen gaar.

In het Amsterdamse IJburg staan GroenLinks-stemmers lijnrecht tegenover het door GroenLinks geleide college. Ze beweren allemaal enorme voorstanders te zijn van duurzame energie, en dragen de energietransitie een warm hart toe. Maar een windmolenpark in hun eigen woonwijk? Pfoe, dat is toch wel heel vervelend. Bij De Volkskrant klagen ze steen en been:

‘Ik ben een groot voorstander van de energietransitie en windenergie hoort daarbij. Maar niet in een woonwijk! Ik vrees slapeloosheid en stress door dat permanente geluid. Dat schaadt onze gezondheid.’

De Volkskrant krijgt het voor elkaar om de GroenLinkers nog belachelijker neer te zetten dan ze al waren. Stuk voor stuk zeggen deze mensen veel te geven om het klimaat, en al jaren trouw GroenLinks te stemmen. Maar als puntje bij paaltje komt dan is zo’n windmolenpark toch niet zo heel leuk om te hebben in je achtertuin.

‘Wie kritisch reageert, wordt door GroenLinks neergezet als iemand die de toekomst tegenhoudt. Die de gevolgen van het klimaatakkoord liever afschuift op anderen. Maar ik gun dit geen enkele woonwijk!’

Misschien hadden deze GroenLinks-stemmers eens moeten openstaan voor de critici: mensen die al vele jaren ageren tegen de plaatsing van windmolens in de buurt van woonwijken. Deze mensen werden altijd weggezet als ‘sceptici’ of ‘ontkenners’, maar nu ondervinden ze zelf de bijkomende hinder van deze parken. En dan piepen ze inderdaad wel anders.

Ten onrechte, natuurlijk. Je krijgt wat je stemt!