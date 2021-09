Neocommunisme slaat toe in Australië: “We gaan ongevaccineerden uitsluiten van het economische leven”

De premier van de Australische staat Victoria heeft ongekend slecht nieuws voor alle burgers van zijn staat die ook maar een beetje in vrijheid geloven. Want, laat hij weten, het corona-neocommunisme heeft de strijd gewonnen in Australië. Ze gaan namelijk toe naar een situatie waarin ongevaccineerden actief worden uitgesloten van het economische leven. En die enge dictators zijn er nog trots op ook.

Als Australië ook ons voorland is moeten we nú in actie komen als nooit tevoren. Want wat daar momenteel gebeurt is ongekend. Het land wordt verteerd door coronawaanzin. Zo werden eerder al asielhonden vermoord zodat vrijwilligers niet met ze konden lopen (want lockdown). En de premier van Queensland kondigde vorige maand trots aan dat ze in haar staat een quarantainekamp neerzetten. Leuk he? Zo modern!

Victorian Premier Dan Andrews: "We've got everybody lockeddown. We're going to move to a situation where… we're going to LOCK OUT people who are not vaccinated…" pic.twitter.com/TtNdA1nxwb — Caldron Pool (@CaldronPool) September 6, 2021

Ongevaccineerden worden uitgesloten

Dat is allemaal al erg genoeg. Maar wat de premier van de staat Victoria nu heeft aangekondigd gaat nóg verder. Want deze stalinist zegt nu dat ze daar ongevaccineerden actief gaan uitsluiten van het normale economische leven. Dan moet je je maar laten inenten, is de boodschap. Doe je dat niet? Prima, maar dan zit je de hele dag gedwongen thuis.

“Om de zorgsituatie te beschermen zitten we nu in een situatie waarin iedereen in lockdown zit, maar we gaan over naar een situatie, om de zorg te beschermen, waarin zij die niet gevaccineerd zijn maar wel gevaccineerd kúnnen zijn, uitgesloten worden,” aldus premier Dan Andrews. “Als jij de keuze maakt om je niet te laten vaccineren maak je de verkeerde keuze.” En híj́ is degene die dat bepaalt en hij is óók degene die daar consequenties aan mag verbinden. De overheid is tegenwoordig namelijk God. En God heeft besloten dat we geen enkel gezondheidsrisico meer mogen lopen. Dan maar de vrijheid afschaffen.

Ongevaccineerden als het nieuwe gevaar

“Voor de veiligheid, en vanwege al het werk dat onze verplegers moeten doen, én vanwege het feit dat dit echt een pandemie van de ongevaccineerden wordt, en we alles weer open doen… tja, dan is het niet veilig voor niet-gevaccineerden om een rond te dwalen overal, terwijl ze het virus verspreiden. Want dat is wat ze doen.”

“Dus er is elke reden. Élke reden om je laten vaccineren,” voegde Andrews vervolgens toe als overduidelijk chantagemiddel. “Het is mogelijk om een afspraak te maken, in september en oktober, om je te laten vaccineren. We werken zo snel we kunnen.”

Een economie voor gevaccineerden… en álléén voor gevaccineerden

“Maar ja, er komt een economie voor gevaccineerden,” zei Andrews daarna keihard. Hij bedoelt dus: een economie alleen voor gevaccineerden. En je mag daarin meedoen áls je gevaccineerd bent. Dat is natuurlijk niet nu al het geval omdat niet iedereen al gevaccineerd kán zijn. Maar we werken toe naar een punt waarop iedereen die gevaccineerd kan worden, de mogelijkheid heeft gekregen.”

Vervolgens kwam hij weer met het Vadertje Staat-argument. “We gaan in Victoria geen situatie krijgen waarin we mensen moeten beschermen die zichzelf weigeren te beschermen.”

Australië kiest voor neocommunisme

Dit is niet alleen doodeng. Het is ook – en misschien zelfs vooral – ongelooflijk dat Australiërs dit laten gebeuren. Tot voor kort waren zij één van de meest vrijheidslievende volkeren ter wereld. Maar ze hebben zich helemaal laten inpakken met het coronaverhaal; met het ‘argument’ dat ze hun vrijheid moeten opgeven om ‘veilig’ te zijn.

En daar trappen ze blijkbaar nog in ook. Echt ongelooflijk.