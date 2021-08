Premier Queensland Australië kondigt quarantainekamp aan: ‘Er komt hier een quarantainefaciliteit!’

De premier van de Queensland-regio in Australië heeft laten weten dat ze zo snel mogelijk een quarantainekamp laat bouwen in de provincie. Want, zegt ze, alleen zo kan ze de bevolking “beschermen” tegen “de heel besmettelijke Deltavariant.”

Dat ze in Australië aan het doordraaien zijn door corona wisten we al. Maar in Queensland maken ze het nu wel héél bont. Want de premier van die regio kondigt aan dat de overheid een quarantainekamp bouwt met maar liefst 1.000 bedden.

JUST IN – Australia builds the first "quarantine facility" to "keep the community safe," Premier of Queensland announces.pic.twitter.com/rmKEOywdlv — Disclose.tv (@disclosetv) August 26, 2021

Alles voor de veiligheid

“Wij willen jullie beschermen,” aldus Queensland-premier Annastacia Palaszczuk. “En de beste manier om je veilig te houden en om Delta uit Queensland te houden, is door zo snel mogelijk een regionale quarantainefaciliteit te bouwen.” Vervolgens zie je beelden van het regionale vliegveld waar de toekomstige quarantainekampbewoners blijkbaar arriveren alvorens ze vastgezet kunnen worden. Voor hun eigen veiligheid én dat van Queenslanders, natuurlijk.

“Ik heb geluisterd naar Queenslanders. Ik weet dat zij een regionale quarantainefaciliteit van harte steunen,” gaat ze verder. Als dat zo is, is dat natuurlijk dieptriest. Maar gezien de reacties op haar tweet betwijfel ik ten zeerste dat dit zo is. “Zij willen hun gemeenschap beschermen. Dat is wat ze tegen mij zeggen, en wij stellen ze daartoe in staat.”

Vervolgens gaat ze vol op het angstorgel. “Dit is een race. We zien ons geconfronteerd met een zeer besmettelijke Deltavariant die de hele wereld overgaat en weten niet wat er verder nog aankomt. We moeten deze faciliteiten opzetten en gebruiken.”

Coronawaanzin

Australië wordt al langer verteerd door coronawaanzin. Zo zijn er asielhonden afgeschoten in het land om te voorkomen dat vrijwilligers met ze wilden wandelen. Daarnaast mag de politie hele gebouwen op slot zetten. Oh, en worden er ook nog eens quarantaineborden in de tuinen gezet van mensen die in quarantaine moeten. Houden die zich daar niet aan, dan kunnen de buren hen snel en handig aangeven bij de politie.

De premier van New South Wales kondigde enkele versoepelingen aan. Namelijk: mensen mochten maar 1 uur per dag naar buiten. Om te sporten. Met mondkapje op. Maar goed nieuws voor gevaccineerden: zij krijgen er zomaar een uurtje bij! Is het niet fantastisch?

Mooi als je braaf luistert en elke prik neemt mag je een uur naar buiten. https://t.co/5y3kVc0yUS — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 26, 2021

En nu komt er in Australië dus ook nog een quarantainekamp bij. Voor de gezondheid van de mensen. Toch?