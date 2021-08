‘Australië wordt verteerd door coronawaanzin’: politie verzegelt hele gebouwen, asielhonden afgeschoten, quarantaineborden in de tuin

In Australië gaat de coronawaanzin nu wel héél ver. Asielhonden worden afgeschoten zodat mensen niet naar buiten gaan om ze uit te laten. De politie heeft nu de bevoegdheid gekregen om hele appartementsgebouwen op slot te gooien (met mensen erin!). Inderdaad, net zoals in Wuhan gebeurde vorig jaar. En dan worden er ook nog eens quarantaineborden in de tuinen gezet van mensen die volgens de overheid in quarantaine moeten. Zodat de buren hen goed in de gaten kunnen houden en ze kunnen aangeven als ze zich er niet aan houden.

Enkele jaren geleden dachten veel mensen ongetwijfeld dat Australië een heel vrij land was. Een soort van tweede Amerika, maar dan toch net een beetje anders. Nou, dat is je reinste onzin gebleken. Want wat er nu gebeurd is ronduit schandalig. Zoals Thierry Baudet het verwoordt, “Australië wordt verteerd door coronawaanzin.”

Mensen worden daar opgesloten in een waanzinnige lockdown, terwijl de coronabesmettingscijfers helemaal niet indrukwekkend zijn. Nou ja, niet indrukwekkend hóóg. Want Australië doet het in dit opzicht eigenlijk geweldig. Toch wordt iedereen opgesloten – en ze accepteren het grotendeels nog ook.

Asielhonden vermoord in naam van Covid

In een gemeente zijn asielhonden afgeschoten door het gemeentebestuur. Nou ja, in opdracht ervan. Want de kans dat ze zelf de trekker hebben overgehaald is natuurlijk minimaal.

De reden dat de honden eraan moesten geloven is dat het gemeentebestuur “bang” was dat vrijwilligers hun huis zouden verlaten terwijl er allerlei Covidrestricties gelden… om de honden uit te laten. Om dat te voorkomen bedachten de bestuurders een geweldig efficiënte oplossing; gewoon alle honden afslachten, dan hoeven de vrijwilligers ook niet naar buiten. En zo geschiedde.

Een quarantainebord in je tuin

Maar die moord op asielhonden is nog niet eens het allerergste. Want hoe zeer we ook meeleven met dieren, de mens staat natuurlijk voorop. Nou, wat dat betreft is er héél slecht nieuws voor Australiërs. Kijk en luister maar naar deze video:

In Australia they are now putting up quarantine signs on people's homes. So that neighbours can grass on them, for health & safety of course. ⭐pic.twitter.com/a39j96tZGb — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) August 23, 2021

Het komt er dus op neer dat, in Zuid-Australië, mensen die in quarantaine moeten volgens de regels, verplicht een bord in hun tuin moeten plaatsen waaruit dat blijkt. Zodat iedereen kan zien dat ze een ‘gevaar’ vormen voor de rest van de samenleving en dat ze hun huis niet mogen verlaten… én zodat buren hard kunnen ingrijpen als die mensen tóch op hun vrijheid staan en zomaar even naar buiten gaan zonder toestemming van de totalitaire overheid.

Dictatuur in Groter Sydney

En in Groter Sydney is er een verlenging van de onmenselijke lockdown afgekondigd – met nóg strengere maatregelen. Mensen mogen maar één uur per dag sporten in de buitenlucht. En dat moeten ze doen met een mondmasker op.

Vanaf 21:00 uur geldt er een avondklok die (indien nodig met grof geweld) wordt gehandhaafd.

Oh, en de politie is geautoriseerd om hele appartementsgebouwen te verzegelen. Inderdaad, net zoals de Chinese communisten vorig jaar deden in Wuhan en andere steden.

Greater Sydney, Australia extends lockdown and announces stricter measures. Exercise now limited to one hour, masked, per day. Curfew after 9pm. And police now authorized to seal entire apartment buildings like the CCP claims to have done in Wuhan.https://t.co/cJtosa4byy — Michael P Senger (@MichaelPSenger) August 22, 2021

Totalitarisme

Het is ongekend wat er gebeurt – maar het is natuurlijk ook waar critici van de onbeperkte macht die overheden voor zichzelf hebben opgeëist in deze coronatijden al anderhalf jaar voor waarschuwen. Als je een overheid een vinger geeft, pakt die altijd je hele hand. En je andere hand ook. En je benen.

In Australië is er overduidelijk sprake van totalitarisme. Nee, dat is geen overdrijving. Want dit is de definitie ervan: “een politiek systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordring.” Kijk maar hoe er gereageerd wordt als mensen willen demonstreren tegen deze gekkigheid: grof geweld wordt gebruikt. Rubberen kogels, zelfs.

De politie heeft NOOIT het recht om geweld te gebruiken tegen vreedzame vrijheidsdemonstranten. #FVD staat in volledige solidariteit naast hen. Tegen het totalitaire regime dat #Australië teistert. Vóór de vrijheid! pic.twitter.com/2fiTLWbOnp — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) August 22, 2021

Dus ja, eigenlijk is het veel te mild om te stellen dat Australië in de ban is van coronawaanzin. Het land is in de ban van coronacommunisme.

