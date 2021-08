Filmpje: politie Australië schiet met rubberen kogels op vreedzame coronademonstranten

Het gaat helemaal mis in de Westerse wereld. Nu is het weer Australië waar de politie met grof geweld heeft gereageerd op actie van coronademonstranten. “Er wordt zomaar met rubberen kogels geschoten,” zegt een aanwezige journalist. “Totale chaos!”

Het is vreselijk om te zien wat er overal in ‘het Westen’ gebeurt. Ja, ik zet Australië daar maar even onder vanwege de taal en cultuur in dat land, hoewel het geografisch natuurlijk géén Westers land is.

Politiegeweld

Want dit zijn beelden uit Australië van een anti-coronademonstratie. Wat je ziet zijn vreedzame demonstranten die op ongekend brute wijze worden aangevallen door de politie.

Today in Melbourne (Australia), police fired rubber bullets at unarmed protesters during an anti-lockdown march. Full video available via YouTube: https://t.co/J7dNtLvvWU pic.twitter.com/RQvIJreoKg — real Rukshan (@therealrukshan) August 21, 2021

De aanwezige journalist in Melbourne, waar deze misdaad tegen de menselijkheid plaatsvond, rent weg, samen met de demonstranten en andere aanwezige journalisten. “Er gebeuren hier totaal gestoorde dingen,” legt Rukshan uit. “De politie trok één of ander geweer te voorschijn met rubberen kogels of iets dergelijks, misschien lege ammunitie, en vuurden die kogels af op het publiek. Ze begonnen ook iedereen te sprayen (met pepperspray) – de media, het maakte niet uit wie het was. Iedereen werd onder gesprayd.”

“Het is hier chaos. En ik denk dat het een totaal onnodige chaos is omdat deze mensen hier al zijn, ze demonstreren al. De politie doet dit gewoon om hun macht te laten zien – hun controle te laten zien.”

Slavernij

Dat is het natuurlijk precies. Het grove geweld dat steeds weer tegen vreedzame coronademonstranten wordt ingezet – in Australië, maar ook in Nederland! – is vanuit het perspectief van de overheid helemaal niet “onnodig,” maar hoognodig. Want het doel is inderdaad om te laten zien wie de baas is, en om elke vorm van kritiek de mond te snoeren.

Het doel is het volk te knechten. Dat is altijd het doel geweest van communisten, voor neocommunisten is dat niet anders.

Dat gebeurt op heel veel verschillende manieren, en met gebruik van heel veel verschillende trucs, maar grof geweld tegen vreedzame burgers is één van de belangrijkste tactieken. Er moet immers koste wat het kost voorkomen worden dat mensen het lef krijgen in de toekomst de straat op te gaan. Dat is maar lastig. Dus moet ons nú een les geleerd worden: thuis zitten en je mond houden.

In Australië en elders doen ze dat nú door in te slaan op coronademonstranten. Maar we gaan in de toekomst zien dat ook ándere critici van het overheidsnarratief het moeten ontgelden, net zolang tot iedereen braaf thuiszit en zich overgeeft aan Vadertje Staat.