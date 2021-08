Thierry Baudet: ‘Het doel van coronamaatregelen is niet volksgezondheid maar de neocommunistische Great Reset’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zegt op Twitter dat het grote doel van de coronamaatregelen de Great Reset van Klaus Schab en het WEF is, niet de “volksgezondheid.” En die Great Reset komt erop neer dat er een “neocommunistische samenleving” gecreëerd wordt waarin alles en iedereen in de gaten gehouden wordt door De Staat.

De leidende wetenschapper van AstraZeneca zegt dat de Deltavariant van het coronavirus massatesten “zinloos” maakt. Een artikel van Sydney Morning Herald waarin Sir Andrew Pollard dat zegt werd eerder vandaag gedeeld door Wouter J. Keller (ex-CBS).

Prof van AstraZeneca: 'De DELTA variant maakt massaTESTEN zinloos.. omdat groepsimmuniteit niet kan worden bereikt door vaccinatie.. waardoor VACCIN PASPOORTEN ook onbruikbaar worden.' https://t.co/UK4d6U9kLN — Wouter J. Keller (@wouterkeller) August 13, 2021

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zag die tweet van Keller en reageerde erop. “Duh,” schrijft hij. “Echter: het doel van dit alles is helemaal niet “volksgezondheid.” Dat is het nooit geweest en dus zijn argumenten daaromtrent pointless. Helaas zien nog veel te weinig mensen dit in…”

Dat horen we je nu al maanden roepen, maar wat is het doel dan wel? — Leon (@Leon_Vraagt) August 13, 2021

Een andere twitteraar vraagt daar dan op dat Baudet dit al maanden zou roepen. “Maar wat is het doel dan wel?” schrijft de Twitteraar die klaarblijkelijk toch niet zo goed heeft opgelet als hij ons wil doen geloven, want Baudet heeft hier eerder over gesproken.

Hoe dan ook, aangezien hij het geduld zelve is wil Baudet daar best even antwoord op geven.

“Het doel,” schrijft Thierry Baudet vervolgens, “is de Great Reset.”

Maar wat houdt dat nou in, zo’n grote reset? Baudet vat het als volgt samen: “Een transitie van de laatkapitalistische samenleving naar een neocommunistische waarin de klimaatpropaganda als een watermeloen (groen van buiten, rood van binnen) het hele leven onder bereik [van de] staat brengt en nul privacy of democratie nog bestaat.”

Deze Great Reset wordt natuurlijk gepusht door Klaus Schwab en zijn “psychopatische” World Economic Forum. De samenvatting van Baudet is correct. Het is inderdaad waar de Great Reset op neerkomt. Het is marxisme in een groen jasje, dat medeverkocht wordt aan de mensen onder het mom van corona. Zoals FVD eerder al stelde worden hier zelfs onze boeren voor kapot gemaakt.

De reden dat Baudet hier zo open over kan spreken en dat het geen waanzin is wat hij vertelt – wat pushers van de Great Reset ons ongetwijfeld toch willen doen geloven – is dat het World Economic Forum best open is over dit plan. Lees de website van de organisatie maar of anders het boek van Schwab zelf. Dat boek heet “Covid-19: The Great Reset.”

Nee, dat is geen grap. Als je dat boek leest gaan je haren echt rechtop staan. Het is ongelooflijk wat die man voor zich ziet voor onze toekomst; en niets ervan is goed. Want onze vrijheid wordt geheel afgeschaft als het aan hem ligt. En natuurlijk gebeurt dat dan in naam van de volksgezondheid, veiligheid en efficiency. Maar eigenlijk natuurlijk: voor De Staat.

De enige vraag die rest is: wanneer krijgt Baudet respect voor het feit dat hij de Great Reset openlijk bespreekt? Als we ons land willen redden van de marxistische ondergang dan moet dat héél snel gebeuren. Want als het niet heel snel kantelt, dan is het afgelopen met onze vrijheid.