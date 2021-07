Forum voor Democratie: het vernietigen van de boerenstand is met ‘The Great Reset in volle gang’

Forum voor Democratie heeft woedend gereageerd op het rapport van het PBL dat beweert dat, als de strengere stikstofregels gehanteerd worden, de boeren bijna helemaal gedwongen zullen moeten verdwijnen uit Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. “Dit is,” stelt de partij op Twitter, “The Great Reset in volle gang.”

Het is hét nieuws van de dag: volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zullen de meeste boeren moeten verdwijnen uit de provincies Gelderland, Overijssel én Noord-Brabant als de strengere stikstofregels opgelegd worden aan ons volk. Duizenden boerengezinnen worden daar dus door getroffen. Boeren die al generaties dit werk doen moeten opeens op zoek naar ander werk óf naar een ander land om hun vak uit te oefenen.

Het is een schande.

Dat vind ik niet alleen, Forum voor Democratie denkt daar net zo over. Daarbij verbindt de partij De Grote Sloop van onze boeren aan The Great Reset van het World Economic Forum.

“Nóg verdere aanscherping van stikstof- en klimaatregels betekent de doodsklap voor onze agrarische sector,” aldus FVD op Twitter. “Het PBL spreekt van ‘een ongekende transformatie van het landelijk gebied in Nederland’. Dit is The Great Reset in volle gang.”

Nóg verdere aanscherping van stikstof- en klimaatregels betekent de doodsklap voor onze agrarische sector. Het PBL spreekt van “een ongekende transformatie van het landelijk gebied in Nederland”. Dit is The Great Reset in volle gang. #FVD https://t.co/1HXubMv4gw — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) July 5, 2021

Zoals wij al eerder – en verschillende keren zelfs – hebben uitgelegd is De Grote Reset een plan van het WEF, dat omarmd lijkt te zijn door een flink aantal overheden. Één van de motto’s die daarbij horen is Build Back Better. Inderdaad, een term die te pas en te onpas gebruikt wordt door VN-toppers, Mark Rutte, Sigrid Kaag, Boris Johnson, Joe Biden, De Croo van België, en ga zo maar door. De Grote Reset en dus Build Back Better is niets meer of minder dan een progressief-globalistisch plan om de manier waarop wij leven radicaal te hervormen.

Kernwoorden van de BBB-agenda zijn Inclusief, Genderneutraal, en… Duurzaamheid. En het is het laatste punt dat ons bij de niet-bestaande “stikstofcrisis” brengt, en dus bij de toekomst van boeren in Nederland.

Dat is waar FVD nu aan refereert.

En nee, dat is geen “samenzweringstheorie.” Build Back Better en De Grote Reset zijn dingen waar openlijk over gesproken en geschreven wordt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De vraag is natuurlijk of en zo ja hoe boeren zich hier succesvol tegen kunnen beschermen. Want dat we nu in een alles beslissende periode zitten voor boeren en hun toekomst is helder.

Goed nieuws! Team Trump heeft een nieuwe sociale media-platform online gezet. Het heet GETTR! En je kunt al meteen lid worden en meedoen in deze voor rechtse mensen veilige omgeving. Volg me daar dus, en laten we het gesprek met elkaar aangaan, de hele dag door!