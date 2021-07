De boeren gaan kapot! Planbureau: ‘Om stikstofdoelen te halen moeten boeren weg uit Brabant, Gelderland, Overijssel’

Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt in een advies aan de overheid dat, als Nederland de belachelijke stikstof- en klimaatregels verder aanscherpt, boeren bijna helemaal zullen verdwijnen uit Overijssel, Gelderland, én Noord-Brabant. Nederland is dan Nederland niet meer. En D66, GroenLinks, Volt, de VVD, het CDA, ChristenUnie, PvdA en alle andere kartelpartijen zagen dat het goed was.

In het rapport “Naar een uitweg uit de stikstofcrisis” stelt het PLB dat er “bepaalde keuzes” gemaakt moeten worden wat betreft, letterlijk, duizenden boerengezinnen in ons land. “Een keuze voor deze aangescherpte doelen impliceert een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland. In stikstofgevoelige regio’s zal nauwelijks ruimte zijn voor open vormen van veehouderij en akkerbouw, zelfs wanneer ze biologisch of extensief zijn of gebruikmaken van innovatieve technologie,” aldus het PLB.

Dit is, aldus het PLB, het logische gevolg van het verder aanscherpen van de stikstofregels, en van het landelijk behandelen ervan.

Omdat de impact hiervan zo enorm groot zullen zijn stelt het PLB dat het beter is om regionaal maatwerk te bieden, in plaats van je blind te staren op de stikstofregels.

Ondertussen zijn er al stikstofexperts die met het plan zijn gekomen om – aldus de “experts” in een advies aan de minister van Landbouw – veel boeren uit te kopen die hun boerderij houden in de buurt van zogenaamd “kwetsbare” natuurgebieden.

Logischerwijze gaan de boeren hier weer tegen demonstreren. Verschillende boerenorganisaties zullen dat woensdag doen. Onder meer Agractie en Farmers Defence Force (FDF) doen mee, en de demonstraties zullen zowel op het Malieveld als regionaal plaatsvinden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Laat er geen misverstand over bestaan: de Nederlandse boer strijdt momenteel voor zijn bestaan.

Goed nieuws! Team Trump heeft een nieuwe sociale media-platform online gezet. Het heet GETTR! En je kunt al meteen lid worden en meedoen in deze voor rechtse mensen veilige omgeving. Volg me daar dus, en laten we het gesprek met elkaar aangaan, de hele dag door!