VVD-klimaatpaus Ed Nijpels omarmt Build Back Better: ‘Alleen nog maar duurzame investeringen doen!’

Klimaatpaus Ed Nijpels werd gisteravond bij de NPO weer eens van stal gehaald om te praten over het belang van een strikte aanpak van de klimaatcrisis. De klimaatcrisis kan volgens de VVD-mastodont niet even opzij worden geschoven of tijdelijk op een laag pitje worden gezet door de coronacrisis. Nederland moet volgens Nijpels met miljarden blijven investeren want de crisis is ook een kans voor veel duurzame investeringen. De conclusie is duidelijk: ook Nijpels wil graag Build Back Better verwezenlijken.

Het is niet heel verwonderlijk dat de klimaatdrammer Ed Nijpels (VVD) wel een voorstander is van een Great Reset. Bij Op1 gaf hij aan dat ondanks we in een grote coronacrisis zitten we de klimaatcrisis nooit uit het oog moeten verliezen. De economie ‒ die mede door zijn partij totaal aan gruzelementen ligt ‒ moet worden heropgebouwd door groene investeringen.

Nijpels slaagt er zoals altijd in om het gesprek te laten gaan over de noodzaak van duurzame investeringen. Bij Op1 zei hij het volgende hierover:

“Er is geen discussie over mogelijk dat je het klimaat even opzij zet. Nee, we moeten doorgaan met de uitvoering van het klimaatakkoord en dat betekent soms ook stevige maatregelen waar je geld voor over moet hebben. Je kan straks bij de formatie niet zeggen dat we klimaat even opzijschuiven.”

Nijpels hekelt zich namelijk aan het feit dat het bij deze verkiezingen zo weinig over het klimaat gaat. Terwijl duizenden ondernemers op het punt staan van omvallen, de economie er desastreus voor staat en gewone burgers enorm veel stress ervaren door de coronacrisis begint onze klimaatgoeroe weer eens te miepen dat het te weinig gaat over het klimaat.

Wat natuurlijk complete kolder is. Dagelijks wordt ons voorgeschoteld hoe slecht het wel niet gaat met het klimaat, maar ondertussen moet bijna 40% van het Europese coronafonds worden uitgegeven aan groene plannetjes. Toch komt Nijpels weer klagen dat niemand het heeft over het klimaat. Bizar! De VVD-drammer lijkt de werkelijkheid uit het oog te zijn verloren.

Nijpels is daarmee de Nederlandse belichaming van het Great Reset-gedachtegoed. Alle economische investeringen moeten duurzaam zijn. Bij Op1 ventileerde hij deze gedachte nog maar eens:

“Er moet nu alleen nog maar groen geïnvesteerd worden, en groene investeringen leveren werkgelegenheid op, leveren economische groei op én zijn goed voor het klimaat.”

Wat de door de coronacrisis gedupeerde ondernemer nu heeft aan groene investeringen ontgaat iedereen. Zij hebben natuurlijk veel meer baat bij goed maatwerk en zitten nu niet bepaald te wachten op al die groene regelgeving die iedereen het faillisement induwt. Liever hebben zij een goed noodsteunpakket dat wel de kosten dekt. En dan kunnen we daarna nog wel eens kijken of we wat aan duurzaamheid willen doen, maar voor nu is simpelweg overleven al genoeg gevraagd. Maar ja, weet Ed Nijpels veel. Die werkt al z’n hele leven bij de overheid.