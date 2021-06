Filmpje! Freek Jansen (FVD) sloopt Build Back Better: ‘Een schimmige agenda die onze hele maatschappij wil veranderen’

Deze week wilde FVD-Tweede Kamerlid Freek Jansen graag een debat over het Build Back Better-plan van het World Economic Forum. Want dit plan wordt overduidelijk onderschreven door regeringsleiders, de VN, en zelfs door onze eigen premier Mark Rutte. Helaas wilde de Kamer zijn vingers niet branden aan zo’n debat. En dus begon Freek erover tijdens een commissievergadering. Wat hij vervolgens deed was fantastisch: hij veegde werkelijk de vloer aan met het hele Build Back Better-programma én met de vele ‘leiders’ die het op schimmige wijze implementeren, zonder de burger te vragen wat díé ervan vindt.

