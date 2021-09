Pepijn van Houwelingen (FVD) haalt uit naar kabinet: ‘Grootste ondermijning van grondrechten sinds Tweede Wereldoorlog’

Bij het Tweede Kamerdebat over – onder meer – de voortgang van de formatie haalde FVD-vertegenwoordiger Pepijn van Houwelingen keihard uit naar het kabinet omdat het zich schuldig maakt aan de grootste schending van de grondrechten sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk sowieso al vreselijk, zei hij. Maar wat het nóg erger maakt is dat het kabinet “demissionair” is volgens de grondwet alleen maar “op de zaak mag passen.”

De speech die Van Houwelingen dinsdag gaf in de Kamer over het wanbeleid van het kabinet en de formatie moet je gezien hebben. Anders dan al die kartelplakkers nam hij namelijk geen blad voor de mond en ontmaskerde hij het kabinet écht als de grootste grondrechtenschender in mensenheugenis.

😓 6 maanden na de verkiezingen is er nog steeds geen kabinet. De oude politiek werkt niet meer. @PvanHouwelingen wil het gekibbel stoppen en onze democratie herstellen: formatie zakenkabinet, macht terug naar de Kamer, invoering referenda! #FVD #formatiedebat pic.twitter.com/4fsuqcvTKy — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 7, 2021

Grondrechten schendingen

“Al meer dan een half jaar wordt Nederland bestuurd door een demissionair kabinet,” zei Van Houwelingen. “Een demissionair kabinet dat in principe, volgens het staatsrecht, alleen voorzichtig op de winkel mag passen. Maar juist dit demissionaire kabinet maakt zich schuldig aan de grootste ondermijning van onze grondrechten die we sinds de Tweede Wereldoorlog gezien hebben,” ging de FVD-man verder.

En nee, dat is geen overdreven opmerking. “Grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting. Denk aan de nepnieuwspolitie van Ollongren,” legde Van Houwelingen namelijk rustig uit, “en de jacht op ‘fake news.’ Of het recht op privacy. De QR-code. De mass surveillance. Het recht op eigendom is niet meer veilig. Zie de voorgenomen onteigening van boeren. En zelfs de integriteit van het menselijk lichaam wordt met voeten getreden door de verplichte experimentele injecties met enorme risico’s en bijwerkingen.”

Het grote doel

“Waarom gebeurt dit? Wat is hier aan de hand?” vroeg Van Houwelingen vervolgens. Daarna pakte hij het belachelijk linkse “conceptregeerakkoord” erbij dat Sigrid Kaag en Mark Rutte van de zomer lekker samen geschreven hebben. “Dit visiedocument,” zei Van Houwelingen, “biedt uitkomst. Sterker, het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Meer aandacht voor de bestrijding van ‘desinformatie,’ klimaatdoelen, ruimhartig immigratiebeleid, meer EU. Noem het allemaal maar op. Het is alsof je het verkiezingsprogramma van GroenLinks leest.”

“Maar weet u,” ging de FVD’er verder, “dat is ook de werkelijke overtuiging van deze mensen. Dát is wat ze allemaal geloven. Van kartel-links tot kartel-rechts. Het is één grote hoop van dezelfde retoriek en dezelfde globalistische en neocommunistische ideeën. En het is precies wat verklaart waarom PVV en FVD bij voorbaat al werden uitgesloten.”

Kartel

“We kunnen het dus niet vaak genoeg benadrukken. Het is niet zo dat VVD en CDA eigenlijk rechts zijn, maar door omstandigheden steeds gedwongen worden over links te gaan. Het is niet zo dat men liever geen immigratie had, minder EU, geen windmolens, enzovoorts, en dat men uit bittere noodzaak en met tegenzin loopt te duwen en te trekken met de linkse partijen over zogenaamde principiële tegenstellingen. Nee. Zo is het niet.”

En toen kwam de coup de grace. “De VVD is net zo radicaal-globalistisch, klimaat-obsessief en corona-gehypnotiseerd als D66. En D66 is net zo radicaal-globalistisch, klimaat-obsessief en corona-gehypnotiseerd als GroenLinks. Er is helemaal geen verschil tussen jullie!” beet hij GroenLinks en de andere kartelpartijen toe.

Great Reset

En daarna benoemde Van Houwelingen hét grote doel; dé grote visie van de kartelianen. Ja, die hebben ze wel degelijk. “Hier nog wat punten uit het document. Veto-recht opgeven in de EU, alleen nog onderhandelen met landen die het absurde klimaatbeleid ondersteunen, vluchtelingen volop toelaten, meer ontwikkelingshulp en een focus op de Sustainable Development Goals en de Agenda 2030. Dat wil dus zeggen, de Great Reset.”

Inderdaad. En wat goed dat er met FVD in ieder geval één partij is in de Kamer met de moed dit soort dingen hardop te zeggen, én die zich hard uitspreekt tegen de massale schending van onze grondrechten.